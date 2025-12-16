Überraschende Nachrichten aus dem Hause Aminati: Das Paar ist getrennt. Das bestätigt die Moderatorin Patrice Aminati gegenüber «Bild». «Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt. Es ging nicht anders.» Für diese Liebe und die Ehe habe sie gekämpft. «Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein». Je mehr sie gegeben habe, desto weniger sei zurückgekommen, so Aminati weiter.

Kämpfen tut die junge Mutter auch seit über zwei Jahren gegen ihren schwarzen Hautkrebs. Die Krankheit habe dann auch offenbart, wo die Probleme in der Beziehung liegen. An einem gewissen Punkt habe sie sich eingestehen müssen, dass sie sich als Liebespaar verloren hätten. «Ich habe Grenzsituationen erlebt und musste lernen, dass Kräfte endlich sind. Mir wurde bewusst, dass Zeit und Gesundheit kostbare Güter sind und knapp bemessen sein können».



+++Update folgt+++