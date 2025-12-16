Patrice Aminati, ihres Zeichens Influencerin, kämpft seit drei Jahren gegen Krebs im Endstadium. Auf Instagram teilt die Ehefrau des ProSieben-Moderators Daniel Aminati regelmässig Einblicke in ihre Behandlung.

224'000 Menschen folgen Patrice Aminati auf Instagram, wo sie Einblicke teilt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Patrice Aminati (30) kämpft seit drei Jahren gegen eine aggressive Form von Hautkrebs. Die Influencerin teilt regelmässig Einblicke in ihren Alltag mit der Krankheit auf Instagram, wo ihr 224'000 Menschen folgen.

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Seither bestimmen medizinische Behandlungen ihr Leben. Trotz der schwierigen Situation zeigt sich die junge Mutter oft positiv und kämpferisch in den sozialen Medien.

In ihrer Story berichtet Aminati auch über ihre Therapie. Sie veröffentlicht ein Bild ihres Arms – und schreibt dazu: «Nach drei Jahren Krebsbehandlung sind die Venen im Arm vernarbt und träge.» Es habe drei Versuche gebraucht, um einen Zugang zu legen, der schliesslich in der Hand gelang. Zudem zeigt sie ihren Port, einen dauerhaften Venenzugang im Brustbereich. Die Patientin dokumentiert auch weitere Untersuchungen, darunter eine MRT-Aufnahme. Nach einem Tag im Spital ohne Essen gönnte sie sich ein Rosinenbrötchen mit Butter.

«Ich will nicht in den Spiegel gucken und eine Krebspatientin sehen»

Trotz der belastenden Behandlungen will sich die Deutsche ihre Erkrankung nicht anmerken lassen. Anfang Dezember erschien sie selbstbewusst mit blonder Perücke auf dem roten Teppich. Dazu erklärte sie auf Instagram: «Haare machen sehr viel aus. Ich will nicht in den Spiegel gucken und eine Krebspatientin sehen.»

Der Krebs wurde bei Patrice Aminati kurz nach der Geburt ihrer Tochter diagnostiziert. Danach breitete sich die Krankheit sich rasch in ihrem Körper aus. Die Influencerin bleibt dennoch hoffnungsvoll – macht aber auch keinen Hehl daraus, dass der Krebs einen grossen Teil ihres Alltags bestimmt.