«Legen alles auf diesen Tag»
Wird das Patrice Aminatis traurigster Geburtstag?

Daniel und Patrice Aminati planten eine grosse Hochzeitsfeier für April 2027, fünf Jahre nach ihrer standesamtlichen Trauung. Das Fest sollte am Geburtstag der Braut stattfinden, doch im Dezember gab Patrice die Trennung bekannt.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/6
Patrice und Daniel Aminati trauten sich am 27. April 2022 zivil. Damals war sie bereits mit Tochter Charly schwanger.
  • Daniel und Patrice Aminati trennten sich im September nach standesamtlicher Hochzeit
  • Geplante Hochzeitsfeier sollte an Patrices Geburtstag am 27. April 2027 stattfinden
  • Daniel machte Patrice am 27.04.2021 einen Heiratsantrag, Tochter Charly ist 3
Patrice Aminati (30) feiert am 27. April ihren Geburtstag. Dies alleine ist normalerweise schon ein Freudentag, doch bei Aminati steht dieses Datum mit noch weiteren emotionalen Erinnerungen in Verbindung: Am 27. April 2021 machte «taff»-Moderator Daniel Aminati (52) ihr auf den Malediven den Antrag, ein Jahr später folgte die zivile Hochzeit im engsten Kreis. Doch weshalb geschah dies jeweils genau an dem Tag, an dem sie das Licht der Welt erblickt und nicht er? «Daniel hat nämlich in unserem ersten gemeinsamen Jahr meinen Geburtstag vergessen. Seitdem legen wir alles auf diesen Tag», erklärte sie einst gegenüber «Promiflash» und ihr Ehemann ergänzte: «Ich wollte diesen Tag, ihren Geburtstag, um Himmels willen bloss nicht mehr vergessen. Deshalb bin ich am 27.04.2021 auf die Knie gegangen».

An all diese gemeinsamen Erlebnisse mit ihrem jetzigen Ex-Partner wird sich Patrice Aminati wohl auch im kommenden April erinnern. Dabei wird sie aber womöglich nicht nur zurückschauen, sondern auch nach vorne, genauer gesagt auf den 27.4.2027. An diesem Tag hätten sie und «taff»-Moderator Daniel Aminati eigentlich noch einmal heiraten wollen. Ihre erste Hochzeit fand lediglich im kleinen Kreise statt, da Aminati damals bereits schwanger war und wollte, «dass wir verheiratet sind und denselben Namen tragen, wenn unsere Tochter auf die Welt kommt». 

«Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat»

Noch im März verrieten die beiden «Promiflash» Details zu ihrer Hochzeit. Nicht nur das Brautpaar wäre dabei in Weiss gekleidet gewesen, sondern auch die Gäste, die zu den Klängen der Livemusik und in der mediterranen Atmosphäre die Liebe hätten feiern und den Tag damit unvergesslich machen sollen. Doch es kam anders. Am 16. Dezember gab Patrice Aminati bekannt, sich bereits im September von ihrem Mann getrennt zu haben. «Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat», meinte die krebskranke Aminati dazu auf Instagram. 

