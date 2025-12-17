DE
Das ist ihr letztes gemeinsames Video
0:32
Aminati-Paar ist getrennt:Das ist ihr letztes gemeinsames Video

Überraschendes Ehe-Aus
Daniel Aminatis Trennungs-Post sorgt für Ärger

Daniel Aminati hat sein Trennungs-Statement überarbeitet. Ein Satz über seine Ehefrau Patrice Aminati sorgte für Kritik, doch auch die neue Version lässt die Gemüter erhitzen.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
1/5
Daniel Aminati erntet für seinen Trennungs-Post über Ehefrau Patrice Aminati Kritik.
Foto: imago/Horst Galuschka

Darum gehts

  • Daniel und Patrice Aminati trennen sich nach Krebserkrankung
  • Öffentliche Reaktionen kritisieren Daniels Darstellung der Trennung
  • Trennung erfolgte offiziell am 23. September 2025
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Nachdem die Trennung von Daniel Aminati (52) und Ehefrau Patrice Aminati (30) bekannt wurde, setzte der «taff»-Moderator einen Instagram-Post ab. Kurz darauf änderte er diesen allerdings wieder.

Die ursprüngliche Meldung von Aminati lautete: «Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen und sich nun um ihre Karriere kümmern möchte.» Damit unterstellte er seiner Ex-Frau, dass diese sich aus Karrieregründen von ihm getrennt habe. Sie wiederum erklärte, dass ihr Mann und sie sich «als Liebespaar» verloren hatten. 

«Ich lese nur ‹Ich, ich ich›»

Die aktualisierte Version von Daniel Aminatis Post lautet nun: ««Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte.» Aminati erklärt, dass die Krebserkrankung seiner Frau grosse Herausforderungen mit sich gebracht habe und er sein «eigenes Leben komplett hintenangestellt» habe, um seine Frau zu unterstützen. Er erwähnt «kräftezehrende Therapien, starke Medikationen, Gehirnbestrahlungen», die bei seiner Frau Spuren hinterlassen hätten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Dieses Statement stiess einigen Fans sauer auf. Einige Nutzer kommentieren negativ, eine Userin schreibt: «Tut mir leid, das zu sagen, aber wenn ich diesen Beitrag lese, lese ich nur: ‹Ich, ich, ich›». Ein anderer Kommentar meint: «Gaaaaanz schwieriger Post. Wirklich ganz, ganz schwierig. Und hinterlässt ein Geschmäckle.»

Die Trennung des deutschen Promipaars erfolgte offiziell bereits am 23. September 2025, wie Patrice Aminati in ihrem Beitrag offenlegte. Sechs Tage danach postete Daniel Aminati noch ein Pärchen-Video von sich und seiner Ehefrau. Von einer Trennung war da noch nichts zu erkennen.

