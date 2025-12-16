Daniel und Patrice Aminati haben sich nach wenigen Jahren Ehe getrennt. Die Beziehung wurde durch Patrices unheilbare Krebsdiagnose kurz nach der Geburt ihrer Tochter auf eine harte Probe gestellt.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Trennung von Influencerin Patrice (30) und TV-Moderator Daniel Aminati (52) kommt mehr als überraschend. Das Glück des Paares schien zunächst perfekt – doch eine unerwartete Krebsdiagnose veränderte alles.

Die Beziehung zwischen dem Fernsehmoderator Daniel Aminati und der 30-jährigen Patrice begann vielversprechend. Das Paar verlobte sich im April 2021 – und heiratete ein Jahr später im April 2022. Nur vier Monate später wurden sie Eltern einer Tochter namens Charly Malika. Doch das Familienglück war nur von kurzer Dauer.

Unheilbarer Hautkrebs

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter wurde bei Patrice Aminati bei einer Routineuntersuchung Hautkrebs diagnostiziert. Im März 2023 machte sie ihre Diagnose öffentlich und teilte mit, dass es sich um einen schwarzen Hautkrebs im Endstadium handele, der als unheilbar galt.

Trotz intensiver Behandlungen, darunter eine Operation und eine Immuntherapie, kehrte der Tumor im Frühjahr 2024 mit mehreren Metastasen zurück. Die Prognose war düster: Ein Arzt teilte Patrice Aminati mit, dass sie Weihnachten möglicherweise nicht mehr erleben würde.

«Als Liebespaar verloren»

Entgegen aller Erwartungen überlebte Patrice Weihnachten 2024, nachdem ihr Körper von allen Metastasen befreit werden konnte. Dennoch blieb der Krebs unbesiegt. Im Mai 2025 gab sie bekannt, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde – eine Betreuung für Menschen mit unheilbarem Krebs.

0:14 Letzte Bestrahlung: Tränen der Erleichterung bei Patrice Aminati

Nur vier Monate später, Ende September 2025, nimmt die Beziehung, die trotz Patrice Aminatis gesundheitlicher Herausforderungen gegen aussen glücklich schien, ein jähes Ende. Auf Instagram hat die Influencerin heute Dienstag bekannt gegeben, sich vom Moderator getrennt zu haben. «Es ging nicht anders», erklärt Patrice Aminati. Sie hätten sich «als Liebespaar verloren». Daniel Aminati hat sich bisher noch nicht zur Trennung geäussert.