Die überraschende Trennung von Patrice und Daniel Aminati wirft Fragen auf. Trotz der Bekanntgabe am Dienstag zeigen ihre Instagram-Profile noch gemeinsame Posts aus dem September, die eine glückliche Beziehung suggerieren.

Darum gehts Patrice und Daniel Aminati haben sich überraschend getrennt

Letzte gemeinsame Instagram-Posts stammen aus September, trotz späterer Trennungsankündigung

Daniel Aminati postete am 5. Dezember allein mit Tochter

Saskia Schär Redaktorin People

Die Trennungsnachricht von Patrice (30) und Daniel Aminati (52) am Dienstagabend kam unerwartet. Schaut man sich allerdings die Instagram-Profile des «taff»-Moderators und der QVC-Moderatorin an, so fällt auf, dass die letzten gemeinsamen Posts noch aus dem September stammen. Jener von Daniel Aminati stammt vom 29. September und wurde somit sechs Tage nach der Trennung hochgeladen. Davon ist auf dem Video jedoch nichts zu sehen.

Das Paar sitzt am Rheinufer in Köln und Daniel Aminati gibt seinen Song «Lass dich feiern» zum Besten, während Patrice Aminati neben ihm sitzt und ihm verliebte Blicke zuwirft. Im Verlaufe des Videos schmiegt Daniel Aminati, der nicht nur als Moderator, sondern auch als Sänger tätig ist, seinen Kopf gar an den seiner Frau, sie streichelt ihm liebevoll über den Arm. Wann das Video aufgenommen wurde, ist nicht bekannt, allerdings zeigte sich Patrice Aminati am 18. September im selben Look auf Instagram. Mit dem Trennungsdatum 23. September wirft das Video allerdings so oder so Fragen auf.

«Die gemeinsame Zeit hat uns gutgetan»

Sein insgesamt letzter Post stammt vom 5. Dezember. «Freud und Leid liegen wie so oft nah beieinander», schrieb er zu einer Bildergalerie, die ihn gemeinsam mit seinem Töchterchen zeigt. «Leider konnten Patrice und Charly mich in der DomRep nicht besuchen. Patrices gesundheitlicher Zustand wird erfreulicherweise immer stabiler. Allerdings sind die Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen nach wie vor nicht zu unterschätzen, deshalb hat sie sich den langen Flug mit unserer Kleinen nicht zugetraut. Verständlicherweise», meinte er damals und lieferte somit gleich eine Erklärung für seinen alleinigen Aufenthalt auf der karibischen Insel.

«Ich habe die Produktion (Exatlon) unterbrochen, und bin nach Hause geflogen, um bei meiner Familie zu sein. Es gibt nichts Wichtigeres. Die gemeinsame Zeit hat uns gutgetan. Patrice konnte sich erholen und ich habe die kostbaren Momente u.a. mit meiner Tochter genossen», so Aminati weiter. Den Ehering trug er zu diesem Zeitpunkt weiterhin, wie auf den Fotos gut zu erkennen ist.

Auf dem Instagram-Profil von Patrice Aminati wurde das letzte gemeinsame Bild am 19. September hochgeladen und zeigt die vermeintlich glückliche Familie am dritten Geburtstag ihrer Tochter Charly. Die Fotos entstanden zwar im August, wurden jedoch erst im September gepostet.