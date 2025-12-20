Daniel Aminati will nach Trennung um Patrice kämpfen

TV-Moderator Daniel Aminati (52) äussert sich erneut zur Trennung von seiner krebskranken Frau Patrice (30). Nach sieben Jahren Ehe kam das Aus für ihn überraschend – jetzt will er sie zurück.

Unstimmigkeiten über Unterhaltszahlungen für die dreijährige gemeinsame Tochter

Die Ehe von TV-Moderator Daniel Aminati (52) und seiner Frau Patrice (30) ist nach sieben Jahren gescheitert. Die Trennung erfolgte bereits am 23. September 2025 – initiiert von Patrice Aminati.

Jetzt gibt sich Daniel Aminati gegenüber der «Bild» kämpferisch: «Ich liebe diese Frau. Und ich würde alles dafür tun, um sie wieder in meinem Leben zu haben.» Er betonte, dass die Trennung für ihn «völlig überraschend» kam und es «keinen Streit, keinen klaren Bruch» gegeben habe.

Patrice Aminati, die seit 2023 gegen unheilbaren schwarzen Hautkrebs kämpft, erklärte ihre Sicht zuvor bei derselben Zeitung: «Es ging nicht anders. Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein.»

«Sie ist eine fantastische Frau»

Trotz der Trennung hält Daniel an der Hoffnung fest: «Natürlich kämpfe ich um meine Ehe. Patrice ist meine Traumfrau. Auch wenn ich sie gerade nicht wiedererkenne.» Er betont: «Jetzt bleibt davon nur eine Erinnerung. Ich trage Patrice in meinem Herzen. Sie ist eine fantastische Frau. Die beste Mutter. Mein bester Freund.»

Der Gesundheitszustand der Influencerin bleibt kritisch. Die Metastasen in ihrem Kopf sind zwar kleiner geworden, aber nicht verschwunden. Sie befindet sich weiterhin in palliativer Behandlung und ist sowohl körperlich als auch psychisch erschöpft. Dazu erklärt der TV-Moderator: «Ich habe meine Frau während der ganzen Krebserkrankung begleitet. Das ist auch ein Teil meines Lebens. Natürlich spreche ich darüber. Ich bin immer informiert, weil ich im Austausch mit den Ärzten bin.»