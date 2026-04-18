Nachdem Patrice Aminati in einem tränenreichen Video von massiven Rückschlägen in ihrer Krebstherapie berichtet hat, bekundet Ex-Partner Daniel, dass er ihr beistehen will. «Ich bin immer für dich da», so der Moderator. Sie sieht das aber offenbar anders.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Aminati unterstützt Ex-Partnerin Patrice trotz Trennung bei Krebsdiagnose

Patrice kämpft seit 2023 gegen unheilbaren schwarzen Hautkrebs mit Metastasen

Hochzeit 2022, Trennung September 2025; Tochter wurde im August 2022 geboren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trotz ihrer Trennung hält Daniel Aminati (52) an einem Versprechen fest: für seine schwer erkrankte Ex-Partnerin Patrice (30) da zu sein. Das zumindest behauptete der Moderator auf Instagram. Gemäss seiner Ex-Partnerin entspricht dies allerdings nicht der Wahrheit, wie sie gegenüber «Bild» erklärt. «Mich für seine Instagram-Story und seine Selbstdarstellung zu benutzen, obwohl so viel Ungeklärtes zwischen uns steht. Er sagt öffentlich, er sei immer für mich da, aber versucht hinterrücks, meine Zukunftsperspektive zu verbauen. Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren.»

Klare Worte der jungen Mutter! Doch was ging denen voraus? Am Mittwoch informierte sie ihre Community mit einem tränenreichen Video über die massiven Rückschläge ihrer Krebstherapie. «Nicht jeder Tag ist gut», sagte sie mit brüchiger Stimme. Die Behandlungen vertrage sie «nicht gut», manchmal fehle schlicht die Kraft, weiterzumachen. An manchen Tagen liege sie nur im Bett, schlafe und kämpfe sich durch Schmerzen und Nebenwirkungen. Und doch formulierte sie einen einfachen, eindringlichen Wunsch: Sie wolle «einfach gerne weiterleben».

In mehreren Instagram-Storys richtete der ProSieben-Moderator daraufhin emotionale Worte an die Mutter seiner Tochter. Zu einem gemeinsamen Familienfoto postete er die entschlossene Botschaft: «Wir schaffen das!» In einer weiteren Story, die Patrice zeigt, wurde er noch persönlicher und schrieb: «Du schaffst das! Ich bin immer für dich da, das weisst du.» Ihren Worten nach zu urteilen, sieht sie das jedoch ganz anders.

Seit einigen Monaten getrennt

Gegenüber der deutschen Zeitung soll der Moderator jedoch seine ernsthaften Absichten bestätigt haben. «Ich bin aber immer da und werde mich immer um meine Familie kümmern. Getrennt hin oder her. [...] Ich versuche mein Bestes zu geben, damit es Patrice gut geht.»

Erst im Dezember 2025 hatte Patrice Aminati öffentlich gemacht, dass sie und Aminati bereits seit September getrennte Wege gehen. Als Liebespaar hätten sie sich im Alltag verloren, erklärte sie damals.

Seit 2023 kämpft die 30-Jährige gegen schwarzen Hautkrebs. Die Erkrankung gilt als unheilbar; zuletzt wurden Metastasen in mehreren Organen festgestellt. Im April 2022 hatten Patrice und Daniel Aminati sich nach drei Jahren Beziehung das Jawort gegeben. Kurz danach - im August 2022 - kam die gemeinsame Tochter zur Welt.