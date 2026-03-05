Moderator Daniel Aminati spricht auf Instagram über das Loslassen toxischer Beziehungen. Drei Monate nach der Trennung von Patrice Aminati appelliert er an seine Fans.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Aminati spricht auf Instagram über Loslassen nach Trennungen

Er ruft dazu auf, toxische Beziehungen zu beenden

Seit Dezember 2025 getrennt, Ehe seit April 2022, Tochter Charly (3) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Was will uns der deutsche TV-Moderator Daniel Aminati (52) damit sagen? In einem neuen Video auf Instagram spricht der Deutsche offen über das Loslassen nach Trennungen. In einem fast dreiminütigen Video ruft er dazu auf, toxische Beziehungen zu beenden und sich von Menschen zu lösen, die einem nicht guttun. Weiter sagt er: «Es gibt immer wieder Menschen, die einem die Energie rauben, die dich entmutigen. Und auf einmal hast du demjenigen auch noch erlaubt, zu entscheiden, wie du dich fühlst, wie du lebst, wie du dich selbst wahrnimmst.» Wer mit diesen Worten gemeint ist, ist unklar.

Pikant: Erst vor drei Monaten war in seiner eigenen Beziehung Schluss – seine damalige Noch-Ehefrau Patrice Aminati (30) gab ihren Fans auf Social Media bekannt, dass sich das Paar getrennt habe. Kurz darauf spekulierten Fans in den sozialen Medien über die Gründe der Trennung. Die deutsche Influencerin hatte in ihrem ersten Post davon gesprochen, sie und der Moderator hätten sich «als Liebespaar verloren».

Hat sie etwa einen Neuen? Mitnichten, wie sie kurz darauf erklärte: «Auch mein ehemaliger Partner hat mir diese Frage gestellt [...] Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?», habe sie geantwortet. Es gebe in ihrem Leben im Moment «viele Baustellen». «Zwei davon sind mein Körper und meine Gesundheit.» Die erforderten ihre ganze Kraft.

«Back to Business»

Nach ihrer Klarstellung im Januar 2026 meldete sich der TV-Moderator zu Wort: «Step by Step. Jeder kleine Schritt bringt uns vorwärts.» Mit den Worten «back to business» gab er Einblicke in seinen Alltag und zeigte sich beim Training in einem «Fitnesszelt», auf dessen Laufband Einhorn-Stofftiere der gemeinsamen Tochter lagen.

0:32 Die Aminatis sind getrennt: Das ist ihr letztes gemeinsames Video

Der Moderator bedankte sich bei seinen Fans «für die mitfühlenden Zeilen», machte aber zugleich klar, dass nun «Schluss mit Trübsal blasen» sei. Er wolle versuchen, «das Schwere abzuschütteln», dort weitermachen, wo er aufgehört habe, und weiterhin sein «Bestes geben». «Und es kann ja nur besser werden.»

Daniel und Patrice Aminati waren seit dem Sommer 2019 liiert und heirateten im April 2022. Im August 2022 kam ihre Tochter Charly (3) zur Welt. Nur wenige Monate später erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Lange traten beide als geschlossene Einheit auf, ehe Mitte Dezember überraschend die Trennung öffentlich wurde.