Patrice Aminati spricht nach Trennung Klartext

Kurz vor Weihnachten verkündeten Daniel und Patrice Aminati überraschend ihre Trennung. Anschliessend zogen sich beide aus der Öffentlichkeit zurück. Nun meldet sich das Ex-Paar auf Social Media zurück.

Das Paar heiratete 2022, Tochter Charly ist heute 3 Jahre alt

Gut einen Monat nach der Trennung scheinen Daniel (52) und Patrice Aminati (30) wieder Kraft für die Öffentlichkeit zu haben. Während die Influencerin auf kritische Kommentare der vergangenen Zeit eingeht, gibt sich der Moderator für das neue Jahr motiviert.

Am Sonntag veröffentlichte Patrice Aminati in ihren Instagram-Storys nun ihre Gedanken zu einigen Nachrichten, die sie nach dem Bekanntwerden der Trennung Mitte Dezember erreicht hatten.

Neuer Mann an der Seite?

Zunächst ging sie auf die Vermutung ein, sie werde bald einen neuen Mann an ihrer Seite zeigen. «Auch mein ehemaliger Partner hat mir diese Frage gestellt: Hast du einen Neuen?», verriet die an Hautkrebs erkrankte Patrice Aminati. Ihre Antwort sei klar gewesen: «Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?» Es gebe in ihrem Leben im Moment «viele Baustellen». «Zwei davon sind mein Körper und meine Gesundheit.» Die erforderten ihre ganze Kraft.

Die Influencerin sagte, dass sie traurig über das Scheitern ihrer Ehe sei. «Was mit Hoffnung auf die ‹Ewigkeit› begann, ist gescheitert. Ich habe so sehr geliebt, dass ich glaubte, die Liebe würde eine Brücke zwischen den Unterschieden schlagen können. Liebe vermag vieles, aber nicht alles.» Ausserdem erklärte sie ihren Rückzug in den vergangenen Wochen: «Posten braucht Zeit, Musse, Fleiss... und Asche auf mein Haupt, oft geniesse ich den Moment, manchmal mache ich einfach gern gar nichts, manchmal geht es mir nicht gut.»

Sie gab noch einen kleinen Einblick in ihr neues Leben nach der Trennung. «Jeden Tag fühle ich mich etwas mehr bei mir selbst angekommen. Die Kleine und ich haben uns in den letzten vier Wochen in unserer kleinen ‹Mädchen-Wohnung› eingerichtet und ein Zuhause geschaffen.» Sie geniesse und feiere «Alltag und jede Form von Normalität».

Das sagt Daniel Aminati

Einen Tag später meldete sich auch ihr Noch-Ehemann Daniel Aminati wieder bei seinen Followern. Zunächst betonte er am Montagmorgen in seiner Instagram-Story: «Step by Step. Jeder kleine Schritt bringt uns vorwärts.» Mit den Worten «back to business» gab er Einblicke in seinen Alltag und zeigte sich beim Training in einem «Fitnesszelt», auf dessen Laufband Einhorn-Stofftiere der gemeinsamen Tochter lagen.

Der Moderator bedankte sich bei seinen Fans «für die mitfühlenden Zeilen», machte aber zugleich klar, dass nun «Schluss mit Trübsal blasen» sei. Er wolle versuchen, «das Schwere abzuschütteln», dort weitermachen, wo er aufgehört habe, und weiterhin sein «Bestes geben». «Und es kann ja nur besser werden.»

Daniel und Patrice Aminati waren seit Sommer 2019 liiert und seit April 2022 verheiratet. Im August 2022 kam ihre Tochter Charly (3) zur Welt. Nur wenige Monate später erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Lange traten beide als geschlossene Einheit auf, ehe Mitte Dezember überraschend die Trennung öffentlich wurde.