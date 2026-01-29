DE
«Stabile Werte»
Patrice Aminati gibt hoffnungsvolles Gesundheitsupdate

Seit drei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen unheilbaren Hautkrebs und wird seit einigen Monaten sogar palliativ behandelt. Nun gab sie ein Update, das Hoffnung macht.
  • Patrice Aminati kämpft seit 2023 gegen unheilbaren Hautkrebs, erhält Nachrichten, die Hoffnung machen
  • Nach MRT in Dresden: Aminatis Werte sind stabil, ein grosser Erfolg
  • Patrice Aminati trennte sich im Dezember 2025 von Daniel Aminati nach drei Jahren Ehe
Seit Patrice Aminati (30) vor knapp drei Jahren die Diagnose Schwarzer Hautkrebs erhielt, teilt sie regelmässig Gesundheits-Updates mit ihren Instagram-Fans. Ihre Krebserkrankung gilt als unheilbar und sie befindet sich seit Sommer 2025 in palliativer Behandlung, dennoch gibt es immer wieder auch hoffnungsvolle Neuigkeiten – wie jetzt etwa die Ergebnisse ihrer jüngsten Untersuchungen.

Erlösender Anruf nach MRT

Patrice Aminati unterzog sich im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Dresden einer MRT-Untersuchung sowie einem umfassenden medizinischen Check. Auf Instagram teilte sie mit ihren Followern die angespannten Momente des Wartens auf die Ergebnisse.

Dann kam der erlösende Anruf aus der Klinik: «Die Werte sind stabil», verkündete Aminati am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. In ihrer Situation, in der eine Heilung medizinisch nicht mehr möglich ist, gilt ein unveränderter Zustand ohne Verschlechterung als grosser Erfolg. Diesen Moment feierte sie mit einem rührenden Selfie, das sie gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter Charly zeigt, die ihrer Mutter einen Kuss gibt.

Unerwartete Trennung von Daniel Aminati

Die vergangenen Jahre waren für die Moderatorin von extremen Belastungen geprägt. Neben dem kräftezehrenden Kampf gegen den Hautkrebs gab es zuletzt auch eine grosse private Veränderung: Im Dezember gab sie überraschend die Trennung von Moderator Daniel Aminati (52) bekannt. Bereits seit September würden sie schon getrennte Wege gehen, meinte sie damals.

Patrice Aminati reflektierte damals offen über das Scheitern ihrer Ehe und erklärte, dass sie sich als Liebespaar verloren hätten. Die unterschiedlichen Wurzeln und Werte hätten sich letztlich nicht durch die Liebe kitten lassen. Daniel Aminati zeigte sich überrumpelt von der Entscheidung seiner Ehefrau.

Die beiden hatten im April 2022 geheiratet. Nur wenige Monate nach der Trauung kam im August 2022 ihre gemeinsame Tochter Charly zur Welt.

