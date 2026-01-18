DE
Das ist ihr letztes gemeinsames Video
0:32
Aminati-Paar ist getrennt:Das ist ihr letztes gemeinsames Video

Krebskranke Moderatorin
So will Patrice Aminati ihre letzten Stunden verbringen

Die an Krebs erkrankte Patrice Aminati hat in einem Interview über ihre Familie und den bescheidenen Wunsch für ihren letzten Tag gesprochen.
Publiziert: vor 50 Minuten
1/6
Patrice Aminati geht offen mit ihrer Krebserkrankung um.
Foto: Imago

Darum gehts

  • Patrice Aminati (30) kämpft seit 2023 öffentlich gegen schwarzen Hautkrebs
  • Sie beendet Bestrahlung, lebt palliativ und zieht zu ihren Eltern
  • 233'000 Instagram-Follower erhalten Updates zu Krankheit und privatem Leben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
spoton.png
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
SpotOn und Saskia Schär

Seit bald drei Jahren kämpft Moderatorin Patrice Aminati (30) gegen schwarzen Hautkrebs an. Seit sie ihre Diagnose 2023 geteilt hatte, gibt die Mutter einer Tochter regelmässig gesundheitliche und private Updates. Anfang Oktober 2025 hatte Aminati ihren rund 233'000 Instagram-Followern erklärt, dass sie ihre letzte Bestrahlung abgeschlossen hat. Die studierte Psychologin wird nun nur noch palliativ behandelt.

Im Gespräch mit der neuen «RTL Exclusiv»-Moderatorin Rebecca Mir (34) berichtet Patrice Aminati, dass sie nach der Trennung von Ehemann Daniel Aminati (52) zu ihren Eltern gezogen sei und sich dort sehr wohlfühle (Sendung vom 18. Januar, ab 17.45 Uhr auf RTL). «Das ist was ganz Tolles, eine Familie zu haben», betont sie. Angesprochen auf ihren Wunsch für ihren vielleicht letzten Tag, sagt Aminati: «Dann würde ich gern mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen. Wir würden ein Stück Kuchen essen, einen Kaffee trinken.» Das bedeute für sie «absolutes Glück».

Durch eine Krebserkrankung wie die ihrige «wirst du auf das Minimum zurückgeworfen», erklärt Aminati ihre demütige Sichtweise auf das Leben. Das Glück liege für sie ganz nah. «Ich war zwei Wochen im Krankenhaus und hatte eine Zahnbürste und ein OP-Hemd. Und ich habe gemerkt: Ich kann leben, und ich kann glücklich sein.» Auch ihre Einstellung zum Tod habe sich gewandelt. Eine Erkrankung könne sehr kräftezehrend sein, «gerade wenn es viele Jahre sind». Die Kraft lasse nach, und der Tod sei dann «nicht immer das Allerschlimmste, was passieren kann. Es kann tatsächlich auch eine Erlösung sein.»

Beziehungsaus nach sechs Jahren

Aminati teilt auf Instagram nicht nur ihren Kampf gegen den Krebs und gibt Einblick in ihr Leben als Moderatorin, sondern gab dort im Dezember auch ihr Liebes-Aus bekannt. Mit «Taff»-Moderator Daniel Aminati führte sie eine sechsjährige Beziehung, drei Jahre davon gingen sie als Ehepaar durchs Leben. 2022 wurden sie zum ersten Mal Eltern, wollten für Töchterchen Charly (3) eigentlich noch ein Geschwisterchen. Doch die Diagnose Krebs verhinderte dies. 

