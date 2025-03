Patrice und Daniel Aminati wünschen sich zweites Kind

Trotz der schweren Krebserkrankung von Patrice Aminati blickt das Paar hoffnungsvoll in die Zukunft. In einem neuen Interview sprechen die beiden über ihre Pläne für eine zweite Hochzeit und ein weiteres Kind.

1/5 Patrice und Daniel Aminati wollen ihre Familie vergrössern. Foto: Instagram

Darum gehts Patrice Aminati kämpft gegen Hautkrebs, bleibt optimistisch für die Zukunft

Ehepaar plant Erneuerung der Ehegelübde und wünscht sich weiteres Kind

Patrice unterzieht sich wöchentlichen Untersuchungen und hat Modekollektion entwickelt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Patrice Aminati (29) kämpft seit zwei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs. Trotz dieser lebensbedrohlichen Diagnose verlieren die Influencerin und ihr Ehemann, TV-Moderator Daniel Aminati (51), nicht den Mut – und schmieden sogar Pläne für die Zukunft. In einem berührenden Interview mit der Zeitschrift «Bunte» sprechen die beiden offen über ihre Hoffnungen und Träume.

«Ich habe keine Angst vor der Zukunft, ich nehme alles an, wie es von mir verwirklicht werden kann», erklärt Patrice, die seit ihrer Diagnose eine Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäuser hinter sich hat. Regelmässige Blutkontrollen und CT- sowie MRT-Untersuchungen gehören für sie nach wie vor zum Alltag. Doch die junge Frau gibt nicht auf.

Die Liebe als Kraftquelle

Die Krankheit hat das Paar noch enger zusammengeschweisst. Das zeigt sich auch in ihren Zukunftsplänen: «Ich würde gerne am 27. April 2027, unserem Hochzeitstag und Patrice' Geburtstag, ein zweites Mal heiraten und unsere Gelübde erneuern», verrät Daniel Aminati in dem Doppelinterview. Ein besonderes Datum, das dem Paar viel bedeutet. Die beiden haben bereits im April 2022 standesamtlich geheiratet.

Auch der Wunsch nach einem Geschwisterchen für ihre zweijährige Tochter ist trotz der schwierigen Umstände nicht erloschen. Auf die Frage nach weiteren Kindern antwortet Patrice hoffnungsvoll: «Wenn du ein klares Ziel hast, wird sich der Weg finden. Das heisst, es wird sich noch ein Weg für uns finden, ein Kind zu bekommen.» Auch wenn es wegen der Tabletten, die sie nehme, derzeit ausgeschlossen sei, schwanger zu werden, wie sie sagt.

Zwischen Angst und Hoffnung

Patrice blickt trotz ihrer Erkrankung und dem «Korsett der wöchentlichen Untersuchungen und regelmässigen Kontrollen» optimistisch in die Zukunft. Sie suche sich Aufgaben ausserhalb der Krankheit, die mit ihrer Familie, Beziehung, gemeinsamen oder eigenen Projekten zu tun haben. Unter anderem hat sie an einer eigenen Modekollektion gearbeitet. «Ich bin froh, dass diese Kollektion jetzt endlich erscheint und wir damit einen Traum von mir verwirklicht haben», sagt die tapfere 29-Jährige.