1/5 Das Ehepaar Daniel und Patrice Aminati sowie Tochter Charly Malika können sich über einen weiteren Lichtblick freuen.

Livia Fietz Praktikantin People

Im April 2023 wurde bei Patrice Aminati (29) ein bösartiger schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Seitdem kämpft sie tapfer dagegen an – oder kämpfte? Auf Instagram teilte sie in den vergangenen Monaten sowohl positive als auch negative Updates zu ihrem Gesundheitszustand mit ihren Fans und zeigte, dass sie trotz Rückschlägen nie aufgab. In ihrem letzten Update hiess es: «Endlich ist Licht am Horizont, endlich habe ich Hoffnung», da eine besorgniserregende Hautmetastase weg sei.

Auch ihr Ehemann, Moderator Daniel Aminati (50), meldete sich regelmässig auf Instagram zu Wort, so wie jetzt am 12. August. In seiner Instagramstory schreibt er: «Sooo DANKBAR! Uns fehlen die Worte!» und «Noch vor einigen Wochen war der Zustand [von Patrice Aminati] sehr besorgniserregend. Gott sei Dank können wir erst mal aufatmen!» In dem dazugehörigen Beitrag folgt das erfreuliche Update – und auch ein Einblick in die mögliche Zukunft.

«Endlich frei von Metastasen!» – Hoffnung auf Kind Nr. 2

Im Beitrag erklärt Aminati, dass die Familie am 6. Februar in den Thüringer Wald gefahren sei, um sich «ein paar Tage» abzulenken, Kraft zu tanken und einzuschwören «auf das, was uns – vor allem meine Frau – erwartete». Denn wenige Tage später, am 12. Februar, fing Patrice Aminatis Immuntherapie per Infusionen an.

Darauf folgt die erfreuliche Botschaft: «Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!», schreibt der 50-Jährige begeistert. Ihr erster Familienausflug «nach dieser beschwerlichen Zeit» sei wieder ein Kurzurlaub in Oberhof gewesen. Der Moderator schwärmt vom Familienhotel und fügt an: «Wir kommen wieder … vielleicht ja dann, so Gott will, mit Kind Nummer zwei!»

Bei der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose hatte Patrice Aminati mitgeteilt, dass sie ihren «grössten Wunsch», ein weiteres Kind zu bekommen, vorerst auf Eis legen müsse. Doch das scheint nun vorbei zu sein – die Hoffnung nicht nur auf eine vollständige Genesung lebt, sondern auch auf weiteren Familienzuwachs.





