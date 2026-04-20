Daniel Aminati pfeift auf Kritik seiner Ex-Frau

Seit Tagen herrscht zwischen Daniel und Patrice Aminati ein öffentlicher Schlagabtausch. Obwohl die Influencerin sich wünscht, dass ihr Ex-Mann sich nicht mehr zu ihr äussert, legt der Moderator mit einem vierminütigem Statement nach.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrice Aminati fordert Ex-Mann Daniel auf, sie in Ruhe zu lassen

Daniel reagiert mit Instagram-Statement, verspricht Respekt und Liebe

Daniel (52) von Fans kritisiert, viele fordern private Entschuldigung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

«Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren», sagte Patrice Aminati (30) kürzlich in einem «Bild»-Interview. Es war eine klare Ansage in Richtung ihres Ex-Mannes Daniel Aminati (52). Die Influencerin, die seit 2023 gegen schwarzen Hautkrebs kämpft, warf ihm vor, sie für seine Selbstdarstellung zu benutzen. «Er sagt öffentlich, er sei immer für mich da, aber versucht hinterrücks, meine Zukunftsperspektive zu verbauen.»

Eskaliert ist der Zoff, als Daniel Aminati nach einer Tränen-Story seiner ehemaligen Partnerin ein Familienbild postete und dazu schrieb: «Wir schaffen das!» In einer weiteren Story fügte er an: «Ich bin immer für dich da, das weisst du.» Ihren Worten nach zu urteilen, sieht sie das jedoch ganz anders.

Aminati pfeift auf die Kritik

Obwohl seine Ex-Frau sich vehement wünschte, das Thema ruhen zu lassen, reagiert Daniel Aminati erneut auf die Aussagen seiner Ex-Frau – und zwar mit einem vierminütigen Statement bei Instagram. «Von mir wird es kein schlechtes Wort über Patrice geben», beginnt er das Video. Er wolle keine öffentliche Diskussion, sondern die Beziehung respektvoll abschliessen: «Mir liegt es fern, Patrice willentlich zu verletzen oder sie zu beleidigen, ganz im Gegenteil! Wir haben eine gemeinsame Tochter, für die ich sehr dankbar bin, und für sie würde und werde ich alles tun.»

Zum Statement schreibt er: «Ich werde immer Liebe geben, egal was Menschen über mich denken mögen. Ich trage mein Herz offen, auch wenn es wehtut. Und trotzdem weiss ich, dass es Zeit ist, loszulassen.»

Seine Fans sind skeptisch

Ein Blick in die Kommentarspalte des Videos zeigt: Selbst die Fans von Daniel Aminati kritisieren seinen öffentlichen Auftritt mittlerweile. «Schwierig... sie vermittelt dir anscheinend Grenzen, die du nicht einhältst», schreibt eine Nutzerin und fügt an: «Feiner als dieses Statement wäre wohl einfach eine persönliche Entschuldigung bei ihr.»

Eine zweite Userin findet: «Ihr seid getrennt, und sie geht ihren eigenen Weg. Da gibt es kein ‹wir› mehr. Das solltest du endlich mal akzeptieren.»