TV-Star Daniela Katzenberger hat in zweieinhalb Jahren zehn Kilo verloren und will im Herbst erneut bei einem Bodybuilding-Wettkampf antreten. Doch ihr Fitnesswahn sorgt für Streit – sogar Ehemann Lucas wünscht sich «zehn Kilo mehr».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniela Katzenberger hat 10 kg abgenommen und Freundeskreis «aussortiert»

Ehemann Lucas Cordalis unterstützt sie, vermisst jedoch alte Zufriedenheit

2025 trat sie bei «Miss Universe»-Wahl an, schied aber aus War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Daniela Katzenberger hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren zehn Kilogramm abgenommen – durch eine Ernährungsumstellung, eisernen Willen und viel Sport. Ihr neuer Körper gefällt ihr – doch nicht alle sind so von ihrer Veränderung begeistert.

Wie Katzenberger in einem Interview mit RTL nun verrät, fehlte ihr aus ihrem privaten Umfeld teilweise die Unterstützung, als sie sich auf ihrer Abnehmreise befand. Da sie sich von diesen Freunden nicht bestärkt fühlte, habe sie ihren Freundeskreis nun «aussortiert».

Auch einige Fans wollen ihr den Erfolg nicht gönnen. Im Netz beschwerten sich Follower, dass die «Katze», wie sie gerne genannt wird, mit ihrem Fitnesswahn «nerve» und die Mutter einer Tochter ihr vorher besser gefallen hätte.

Was sagt Ehemann Lucas Cordalis?

Ehemann Lucas Cordalis gönnt seiner Ehefrau den Erfolg zwar von ganzem Herzen, denn er spürt, wie gut es ihr mental geht, doch wünscht er sich wohl auch manchmal die alte Daniela Katzenberger zurück. «Zehn Kilo mehr und die Zufriedenheit von jetzt», sagt er wären für ihn ideal. Das kommt für die Kult-Blondine jedoch nicht infrage. Der Sport habe ihr neue mentale Stärke und Selbstbewusstsein gegeben.

Neuer Bodybuilding-Wettkampf steht an

Auch in diesem Jahr hat sich Daniela Katzenberger hohe Ziele gesetzt. Im Herbt steht ein erneuer Bodybuilding-Wettkampf an. Es ist nicht das erste Mal, dass sie bei einem solchen Wettkampf mitmacht. Im vergangenen Jahr trat sie bei der «Miss Universe»-Wahl der World Fitness Federation an – schaffte es aber nicht in die nächste Runde.

Die Herausforderungen, die sie bei ihren bisherigen Wettbewerben meistern musste, zeigte sie nicht nur in ihrer VOX-Doku-Soap, sondern beschrieb sie auch in ihrem Buch «Katze goes Muskelkater – Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen! Mein Krafttraining für dich».

Vor allem die Wochen vor den Bodybuilding-Turnieren musste offenbar Katzenbergers Familie mitleiden. «Eine Art Folter-Hunger-Überlebenskampf» beschreibt sie die Vorbereitungszeit, in der ihre Laune durch die spezielle Wettkampfdiät im Keller war. Für Lucas und sie sei es «eine krasse Beziehungsprobe» gewesen: «Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen.»