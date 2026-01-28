Ehekrisen wegen Fitnesswahn bei Daniela Katzenberger

Die Kult-Blondine nahm 2025 bei einem Bodybuilding-Wettbewerb teil. Die Vorbereitungen dafür waren hart und kosteten sie wegen ihrer miesen Laune fast ihre Ehe.

Darum gehts Daniela Katzenberger veröffentlicht ihr achtes Buch am 28. Januar 2026

Sie verlor 12 Kilo und reduzierte ihre Körbchengrösse durch OPs

Ihre neuen Brustimplantate wiegen je 300 Gramm und lindern Rückenschmerzen

Daniela Katzenberger (39) hat es erneut getan und ein neues Buch herausgebracht – ihr achtes. In «Katze goes Muskelkater – Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen! Mein Krafttraining für dich» (28.01., Verlag: Südwest) berichtet der Reality-Star, wie sie gemeinsam mit ihrem Personal Trainer Tobias Wendeler abgenommen und gelernt hat, wie sehr Sport und Ernährung das Leben verändern können – körperlich und mental.

Auch ihre Erfahrungen bei Bodybuilding-Wettbewerben beschreibt der Reality-TV-Star. Vor allem die Wochen davor musste offenbar Katzenbergers Familie mitleiden. «Eine Art Folter-Hunger-Überlebenskampf» beschreibt sie die Vorbereitungszeit, in der ihre Laune durch die spezielle Wettkampfdiät im Keller war. Für Lucas und sie sei es «eine krasse Beziehungsprobe» gewesen: «Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen.»

Am Ende hat die Ehe gehalten – und Katzenberger fühlt sich durch ihre Transformation besser als je zuvor. In ihrem Buch, in dem sie den Lesern und Leserinnen auch Tipps für Training und Ernährung, Motivationstricks und einfache Rezepte für den Alltag gibt, schreibt sie: «Noch nie war ich mit meinem Körper so zufrieden wie heute.»

«Hab mich obenrum fast halbiert»

Dafür zeigt sich aber nicht nur ihr harter Einsatz an den Eisen verantwortlich, sondern auch der Schönheits-Doc. Denn durch den ganzen Sport und die Ernährungsumstellung hat sie zwölf Kilo verloren, was zur Folge hatte, dass ihre alte Körbchengrösse F nicht mehr zu ihrem Körper passte. «Meine Brüste waren plötzlich grösser als mein Kopf», meint Katzenberger dazu in ihrem Buch.

Vor einer dritten Brust-Operation schreckte sie zunächst zurück. «Aber dann hat mich irgendwann nicht nur die Optik gestört. Es war auch Schwerstarbeit, die 500 Gramm pro Seite in den Brüsten Tag und Nacht vor mir herzutragen.» Sie habe oft Kopf- und Nackenschmerzen gehabt, dann kamen Rückenschmerzen hinzu. Nach einem Gespräch mit ihrem Arzt habe sie schliesslich beschlossen, «mir richtig schöne C-Körbchen machen zu lassen».

Heute habe sie in jeder Brust ein 300-Gramm-Implantat, «ich hab mich obenrum fast halbiert. Und ich bin soooo glücklich darüber». Sie könne T-Shirts in Grösse S kaufen und müsse keine Oberteile mehr bei Ehemann Lucas Cordalis oder Mutter Iris ausleihen. «Meine Rückenschmerzen haben sich verabschiedet», fügt die 39-Jährige hinzu.