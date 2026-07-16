Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Jolina Mennen hat fast 40 Kilo abgenommen - und zeigt auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Vergleich, wie viel Gewicht das tatsächlich bedeutet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jolina Mennen (33) hat 37 Kilo abgenommen und beeindruckt Instagram

Sie vergleicht ihr verlorenes Gewicht mit drei 12-Kilo-Hundefuttersäcken

Seit 2025 vegan und ohne Alkohol, unterstützt durch psychische Aufarbeitung

Jolina Mennen (33) kann ihren eigenen Erfolg kaum fassen: Die Influencerin und ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hat innerhalb der vergangenen Jahre fast 40 Kilogramm verloren. Auf Instagram zeigte sie ihren Fans jetzt, wie viel Gewicht sie tatsächlich abgenommen hat – und fand dafür einen eindrucksvollen Vergleich.

«Ich habe mittlerweile 37 Kilo abgenommen und bin hier gerade beim Hundefutterkaufen. Was das miteinander zu tun hat, zeige ich euch jetzt.» Anschliessend stapelt sie in einem Supermarkt drei Säcke Hundefutter auf ihren Armen. Jeder Sack wiegt zwölf Kilogramm – zusammen also 36 Kilogramm. «So ein Sack hat zwölf Kilo. Das heisst, ich habe nicht einen davon, nicht zwei davon, sondern sage und schreibe drei Stück davon abgenommen. Oh mein Gott, so bin ich durch die Gegend gelaufen», sagt Mennen sichtlich bewegt.

«Das ist so verrückt, wenn man sich das mal richtig vor Augen hält», schrieb die 33-Jährige zu ihrem Video. «Kein Wunder, dass mir früher vieles so schwerfiel.»

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Drei Säcke Hundefutter als Vergleich

Bereits im April hatte Jolina Mennen ihre Community mit einer Vorher-Nachher-Collage überrascht und verraten, dass sie damals bereits 30 Kilogramm abgenommen hatte. Inzwischen sind weitere sieben Kilo dazugekommen.

So hat Jolina Mennen abgenommen

Ein Wundermittel steckt hinter ihrer Verwandlung nach eigenen Angaben nicht. Erst vor wenigen Wochen verriet die Influencerin, worauf ihr Erfolg basiert: «Eine Kombination aus Bewegung (die mir Spass macht), bewusster Ernährung (die mir schmeckt und nicht auf Kosten anderer Lebewesen ist) und ganz viel Aufarbeitung meiner persönlichen Psyche», zitiert die «Abendzeitung».

Im Februar 2025 meldete sich Mennen bereits mit einem ersten Abnehmerfolg auf Instagram. «Die letzten sechs Monate hat sich einfach so viel verändert. Mir ist einfach gerade aufgefallen, dass ich, ohne es zu merken, jetzt einfach schon über sechs Monate keinen Alkohol mehr trinke und ich glaube, langsam machen sich auch äusserlich an meinem Körper die Veränderungen bemerkbar!» So habe sie nicht nur 10 Kilo verloren, «sondern auch das aufgequollene Gesicht und die Wassereinlagerungen». Seit dem bewussten Alkoholverzichte sei ihre Lebensqualität um «eine Million Prozent gestiegen».

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Neben ihrer Ernährungsumstellung entschied sich Mennen im vergangenen Jahr ausserdem für weitere Veränderungen. 2025 liess sie ihre Brustimplantate entfernen und unterzog sich anschliessend einer Brust- sowie Armstraffung.