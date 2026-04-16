Frisch geschieden und bereit für Neues: Schauspielerin Shannon Elizabeth eröffnet ihre Onlyfans-Seite und möchte ihren Followern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihres Lebens bieten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shannon Elizabeth (52) startet morgen auf Onlyfans nach Scheidung von Simon Borchert

Die Schauspielerin will Kontrolle über ihre Karriere und Nähe zu Fans

Anne Wünsche verdiente 2025 rund zwei Millionen Franken mit Onlyfans War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Shannon Elizabeth (52) bricht zu neuen Ufern auf. Die US-Schauspielerin, bekannt aus der «American Pie»-Filmreihe, reichte kürzlich die Scheidung von ihrem Ehemann Simon Borchert ein. Jetzt will sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Und das heisst: Onlyfans.

Eine Quelle bestätigt am vergangenen Dienstag gegenüber «Pagesix»: «Die Scheidung ist frisch. Sie ist wieder Single und startet morgen auf Onlyfans durch.» Offiziell hat Elizabeth die Scheidung zwar noch nicht bestätigt, doch ein Post auf Facebook am Mittwoch, der Shannon Elizabeth mit ihrem Hund zeigt, ist für viele Fans ein eindeutiges Zeichen für eine Trennung.

Neuanfang im Beruf und privat

«Das Meer hat etwas Beruhigendes – es verlangsamt den Lärm, macht die Kanten weicher und bringt einen zurück zu dem, was wirklich zählt. Ich bin dankbar für diese ruhigen Momente, sandige Pfoten und bedingungslose Liebe», so die Schauspielerin zu dem Post.

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Dem «People»-Magazin verrät Elizabeth die Hintergründe ihrer Entscheidung, sich auf der Erotikplattform, deren Eigentümer Leonid Radvinsky (†43) kürzlich an Krebs verstarb, zu exponieren. «Ich habe meine gesamte Karriere in Hollywood gearbeitet, wo andere die Erzählung und den Ausgang meiner Karriere kontrolliert haben. Dieses neue Kapitel geht darum, das zu ändern, eine sexy Seite zu zeigen, die niemand kennt, und näher an meine Fans zu rücken», sagt sie.

Gegenüber «Pagesix» erklärt Shannon Elizabeth: «Die Begegnungen mit meinen Fans haben mir gezeigt, wie viel ihre Unterstützung mir während meiner Karriere bedeutet hat – und wie sehr ich diese Energie vermisst habe. Onlyfans bietet mir die Möglichkeit, mehr zu geben: einen ungefilterten Blick hinter die Kulissen meines Lebens und eine echte Verbindung, die keine andere Plattform erlaubt.»

Onlyfans als lukrative Karrierealternative

Shannon Elizabeth ist nicht die einzige ihrer Kolleginnen, die einen neuen Karriereweg auf der Plattform eingeschlagen hat. Edith Stehfest (31) zog es nach ihrem Ehe-Aus ebenfalls auf die Erotikplattform. Jessie Cave (38), einst bekannt für ihre Rolle der Lavender Brown in den «Harry Potter»-Filmen, liess sich für ihren Job bei Onlyfans sogar die Brüste vergrössern.

Lukrativ ist das Geschäft mit erotischem Inhalt allemal. Influencerin Anne Wünsche (34) konnte 2025 knapp zwei Millionen Franken verdienen, wie sie Blick verriet – nur durch Onlyfans. Im Monat würde das einem Lohn von 165'000 Franken entsprechen. Und auch Reality-Star Bellydah (34) sieht die finanziellen Vorteile. Blick sagt sie, dass sie dank Onlyfans und Reality-TV seit fünf Jahren nicht mehr «normal arbeiten» müsse.