Die 74-jährige Hellseherin Sally Morgan sorgt mit einem Onlyfans-Account für Aufsehen. Statt Nacktbilder bietet sie Beratungen zu Partnerschaft und Sexualität an – und bleibt dabei vollständig bekleidet.

Darum gehts Sally Morgan, 74, bietet hellseherische Beratung auf Onlyfans an

Sie prophezeit Prinz Harrys England-Besuch mit Familie und Sicherheitsdetail 2026

Brooklyn Beckham-Peltz soll laut Morgan 2026 Vater werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Sie ist Hellseherin, 74 Jahre alt und betreibt seit neustem einen Onlyfans-Account: Sally Morgan. Wer nun an Nacktfotos einer Mittsiebzigerin denkt, liegt damit allerdings falsch. Morgan bleibt ihrem Metier treu, bietet auf der Bezahlplattform Beratungen zum Thema Sexualität und Partnerschaftsprobleme an. Auch wer sich eine Kontaktaufnahme zu Verstorbenen wünscht, ist bei ihr an der richtigen Adresse, berichtet die «Daily Mail».

Morgan bezeichnet sie auf Onlyfans als «hellseherische Sexberaterin». Doch weshalb bietet sie ihre Gespräche ausgerechnet auf der ansonsten lediglich für Nacktheit bekannten Plattform an? Weil es an einem offenen Gesprächsraum für solch intime Themen mangle. Gemäss ihr gäbe es zwei Gründe, weshalb die meisten Beziehungen scheitern würden: Geld und Sex. «Allerdings gibt es nicht viele Orte, an denen sich Menschen wohlfühlen, über diese Dinge zu sprechen. Ich war schon immer sehr aufgeschlossen, daher höre ich gerne zu und gebe Ratschläge.» Dabei bleiben die Kleider auch bestimmt an, denn Ausziehen kommt für sie nicht in Frage.

Werden Archie und Lilibet 2026 ihren Opa in England besuchen?

Morgan war gemäss der britischen Zeitung «The Sun» ab 1992 in Kontakt mit Prinzessin Diana, telefonierte in den Jahren bis zu deren Tod 1997 unzählige Male mit ihr. Sie soll sie gar vor Gefahren gewarnt und ihre eine Liebschaft mit einem bekannten Sportler prophezeit haben. Lady Di wurde 1994 eine Affäre mit dem Rugby-Spieler Will Carling (60) nachgesagt. Die Gerüchte wurden jedoch nie bestätigt, doch sie reichten aus, um seine Ehe scheitern zu lassen.

Auch wenn ihre einstige Auftraggeberin längst verstorben ist, schaut Morgan noch heute in die Zukunft der britischen Royals. So sagt sie für 2026 voraus, dass Prinz Harry (41) seinen Sicherheitsschutz zurückbekommen werde, und mit seinen beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) wieder nach England reisen werde, damit diese ihren Grossvater König Charles III. (77) treffen könnten. Gemäss Morgan werde auch Herzogin Meghan (44) mit dabei sein, wenn auch eher widerwillig.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch im Familienstreit der Beckhams stellt sie ihre Prognosen. Demnach darf man sich 2026 auf ein Baby bei Brooklyn Beckham-Peltz (26) und seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) freuen. Ob sich ihre Vorhersagen bewahrheiten werden, bleibt abzuwarten.