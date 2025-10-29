Ab 23. Oktober ist die Rapperswilerin Bellydah in der ersten Primetime-Reality-Show «Das grosse Promi-Büssen» zu sehen. Die TV-Frau spricht mit Blick über Job, Missverständnisse und ihre wichtigen Anliegen.

Michel Imhof Teamlead People

So eine grosse TV-Show hatte Bellydah (34) noch nie: Die für ihre wilden Partyexzesse bekannte Rapperswilerin ist aktuell in der Primetime-Show «Das grosse Promi-Büssen» auf dem Streamingdienst Joyn (und ab 30. Oktober auf ProSieben) zu sehen. Blick sprach mit der TV-Frau, die auch schon in Formaten wie «Germany Shore» und «Der Bachelor» für Furore sorgte und liess sich ihre Welt erklären.

Mein Job

«Einen Titel zu finden, ist schwer. Allrounderin vielleicht? Ich mache ja fast alles: Ich bin Spezialgast auf Partys, bin Teil von TV-Shows, mache Onlyfans und bin Influencerin. Seit fünf Jahren muss ich nicht mehr normal arbeiten. Wie viel ich verdiene, bleibt mein Geheimnis. Aber mir geht es sehr gut.»

Mein wahres Ich

«Ich bin, wie ich bin, auch im Fernsehen. Im TV wird jeweils das dümmste, peinlichste und aggressivste zusammengeschnitten. Dort sieht man gar nicht, dass Belly auch nett und entspannt sein kann. Viele denken, ich sei nur asozial und peinlich. Klar, schlage ich auch privat über die Stränge und habe vor langer Zeit in zwei Clubs Hausverbot bekommen. Aber das ist nur eine Seite von mir.»

Meine Bekanntheit

«Heute darf ich mir mehr erlauben, weil die Leute mich aus dem Fernsehen kennen. Auch was Kleidung angeht. Ich laufe schon immer freizügig herum. Und bevor ich im TV war, haben mich die Leute dumm und abwertend angeschaut. Heute feiern sie mich für das, wofür sie mich früher verurteilt haben.»

Meine Grenzen

«Ich würde nie bei Nacktformaten wie ‹Dating Naked› oder ‹Adam sucht Eva› mitmachen. Sonst sind meine Grenzen tief.»

Meine Kindheit

«Ich hatte eine schöne, schwierige Kindheit. Eigentlich hatte ich es sehr schön, weil ich bei meiner Grossmutter aufgewachsen bin. Aber alles rundherum war schwierig. Mein Vater kam viel später in mein Leben, meine Mutter war drogensüchtig. Vor sechs Jahren ist sie gestorben.»

Mein Liebling

«Ich habe einen Hund, den Chihuhaua-Yorkshire-Terrier-Mischling Kitty. Meine Grossmutter hatte immer Hunde, deshalb war klar, dass ich auch mal einen will. Das Gute: Ich wohne mit meinem Grossmami und wenn ich mal an eine Party gehe oder sonst in einem Format bin, passt sie auf Kitty auf.»

Mein Liebesleben

«Meinen Beziehungsstatus kann ich nicht verraten, weil meine Auftritte in ‹Germany Shore› und ‹Das grosse Promi-Büssen› noch ausgestrahlt werden. Nur so viel: Ich habe meine Ansprüche erhöht und nehme jetzt nicht die grössten Vollidioten an meine Seite. Früher stand ich auf Machos und Bad Boys, aber das ist seit einem Jahr anders. Ich habe Ansprüche und weiss, was ich Wert bin.»

Mein Einsatz

«Ich habe selber ein paar gewalttätige Beziehungen erlebt und will über Femizide und sexualisierte Gewalt aufklären. Ein Thema, das leider weiterhin sehr aktuell ist. Für junge Frauen ist es extrem wichtig, zu erfahren, wie man damit umgeht und dass man nicht allein ist. Es ist noch immer ein Tabuthema. Man sollte sich nicht schämen und sich in einer Notsituation Hilfe suchen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen.»

Mein Alltag

«Wenn ich zu Hause bin und nichts im Kalender habe, liebe ich es, gar nichts zu tun und rumzuhängen. Dann zocke ich Videospiele oder schaue Netflix. Das ist für mich Erholung pur. Ich stehe auf, rauche, füttere meine Vögel, gehe mit dem Hund spazieren. Dann rauche ich wieder auf dem Balkon und gehe ins Zimmer und schalte den TV ein. Ganz unspektakulär. Nach Partys ist meine soziale Batterie so aufgebraucht, dass ich eine Woche zu Hause sein muss.»

Meine Tattoos

«Keine Ahnung, wie viel ich habe. Aber ich will auf jeden Fall keines mehr, weil ich finde, dass sie mich härter machen, als ich bin und sie nicht mehr zu mir passen. Wenn dann mache ich mir nur noch kleine Freundschaftstattoos, wie das letzte, das ich mit einem Freund in Ägypten stechen lassen habe. Ein Kamel mit schwarzen Vorderbeinen und der Rest in Rot. Ich war besoffen und wollte es rot haben, habe es aber erst zu spät gesagt, als der Tätowierer losgelegt hat. Drum ist es nun zweifarbig.»

Meine Schönheits-OPs

«Nase, Brust, Po, ein Brazilian-Butt-Lift und die Zähne. Ich habe eigentlich fast alles operiert oder gespritzt, was möglich ist. Und habe schon immer gesagt: Ich bin 100 Prozent nicht natürlich. Aber süchtig macht es nicht, ich habe schon seit einem Jahr keinen Eingriff mehr vorgenommen. Ich habe alles geändert, was ich wollte und nun nehme ich es entspannt.»

Mein Lebensmotto

«Ich mache das, was ich will. Und zwar jeden Tag und so, wie ich es will.»

Mein Ziel

«Ich will irgendwann eine Rettungs- und Auffangstation für Tiere haben. Wo, weiss ich noch nicht.»

Das grosse Promi-Büssen

«Das war die schlimmste Show meines Lebens. Sie war richtig hart und ich habe es unterschätzt. Das Essen war mies und wenig, die Schlafsituation unbefriedigend. Anders als in meinen anderen Formaten gab es keine Partys und ich kannte praktisch niemanden von früher. Mir war die ganzen zwei Wochen total langweilig. Und das wurde, je länger es ging, immer schlimmer. Nach der Produktion war ich sechs Wochen krank, hatte Schulter- und Nackenprobleme und musste in die Physio.»