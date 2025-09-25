In der Reality-Show «Das grosse Promi-Büssen» müssen Fernsehpersönlichkeiten bei Olivia Jones antraben, um ihr problematisches Verhalten zu reflektieren. Mit dabei ist in der vierten Staffel auch die Rapperswilerin Bellydah.

1/12 Bellydah aus Rapperswil SG ist Teil der vierten Staffel von «Das grosse Promi-Büssen». Foto: Joyn/Nikola Milatovic

2018 wurde sie beim Schweizer «Bachelor» zur Kultkandidatin, später erlangte sie durch Sendungen wie «Germany Shore», «Warsaw Shore», «Reality Island», «Match in Paradise» und «Match My Ex» auch im internationalen Raum Bekanntheit. Nun folgt mit «Das grosse Promi-Büssen» die erste Primetime-Reality für Bellydah (34) aus Rapperswil SG.

«Es war richtig heftig! So etwas Hartes habe ich noch nie erlebt!», sagt die St. Gallerin über die bereits abgedrehte Produktion. «Ich würde das kein zweites Mal machen.»

«Ich wollte beweisen, dass ich auch ohne Alkohol cool bin»

In «Das grosse Promi-Büssen» leben zehn Realitystars in den österreichischen Bergen auf einer Baustelle. Vor Ort gibts nicht viel zu tun, über die Staffel verteilt müssen die teilnehmenden Personen bei Dragqueen Olivia Jones (55) antraben, um für ihr problematisches Verhalten in vorherigen Produktionen zu büssen.

«Das Schlimme war, dass man nichts hat und nichts machen kann», erinnert sich Bellydah. Die Sendung «Germany Shore», in der sie mit anderen Partywütigen in einer Villa wohnt und immer wieder auf Partys geht, «ist schon viel lustiger für mich». Aber: «Ich wollte auch mal beweisen, dass ich auch ohne Alkohol cool bin», so Bellydah.

Sie ist ein Fan von Olivia Jones

Wofür sie büssen muss, verrät Bellydah noch nicht. Nur so viel: «Ich weiss ja, dass ich nicht ganz ohne bin.» Es sei aber «sehr interessant», was sie zu Gesicht bekam. Auch spannend werde ihr Zusammenleben mit den anderen Kandidaten. Mit dabei sind unter anderem der wegen Untreue in die Schlagzeilen geratene Serkan Yavuz (32), die ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Kanidatin Theresia Fischer (33) und Musikerin Edith Stehfest (30). «Naja, ich war nicht gerade auf alle gut zu sprechen», meint Bellydah zu ihren Mit-Insassen.

Immerhin: Bei der Moderatorin der Sendung kommt die Schweizerin ins Schwärmen. «Ich bin ein absoluter Fan von Olivia Jones und habe mich sehr auf sie gefreut», sagt Bellydah. Und fügt mit einem Lachen an: «Auch wenn sie sich vielleicht nicht auf mich.»

«Das grosse Promi-Büssen» läuft ab 23. Oktober auf der Streaming-App Joyn und ab 30. Oktober auf ProSieben.

