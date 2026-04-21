Am Montagabend lief die letzte Folge von «Wer wird Millionär?» vor Pfingsten. Die Kandidaten und Kandidatinnen enttäuschten nicht. Von der Millionenfrage bis hin zu nächtlichen Fantasien mit Günther Jauch war so ziemlich alles dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Günther Jauch wird bei «Wer wird Millionär?» von Kandidatin verunsichert

Sylvia Schindler erzählt von Träumen, in denen sie Jauch heiratet

Schindler gibt bei 8000-Euro-Frage auf, gewinnt 4000 Euro War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Normalerweise lässt Günther Jauch (69) seine Kandidatinnen und Kandidaten nervös auf dem Quizstuhl bei «Wer wird Millionär?» herumrutschen. Doch am Montagabend war er es, der sich plötzlich ziemlich unwohl fühlte.

Zu verdanken war das seiner Kandidatin Sylvia Schindler. Denn die selbst ernannte Journalistin, Youtuberin und Romance-Autorin träumt nachts von Günther Jauch. Den Beweis liefert sie sogleich mit Ausschnitten aus ihren Traumtagebüchern.

Günther Jauch ist für Sylvia Schindler ein Traummann

«Eine Schafherde. Mittendrin steht Günther Jauch.» Das Publikum lachte. «Er streckt mir die Hand entgegen und sagt, er wisse, wo ich mich verstecken könne. Bald kommt ein schlimmes Gewitter», liest Schindler ihre Worte laut vor. Da hat Jauch noch gut lachen und grinst: «Das haben Sie so schön gesagt.» Wie der Traum weiterging, erfährt das Publikum nicht.

Damit aber nicht genug, denn Schindler träumte auch ein zweites Mal von dem Moderator. Diesmal nicht in einer Schafherde, sondern in der Stadt, die niemals schläft: New York. Dort steht Schindlers Traum-Selbst in einem Lift, die Türen öffnen sich und vor ihr steht Günther Jauch. «Sie haben ein Tiramisu, das bieten Sie mir an», weiss Schindler. Dann wird es ernst zwischen Sylvia Schindler und Günther Jauch. Er sagt ihr im Traum, sie «soll doch schleunigst mein Hochzeitskleid anziehen, denn wir würden heiraten.» Spätestens jetzt sieht man Günther Jauch an, dass er sich mit der Situation im Studio nicht mehr ganz wohl fühlt. «Herr Jauch, Sie wollten es wissen», behauptet die Kandidatin, was vom Moderator jedoch abgestritten wird: «Nein, eigentlich nicht.»

Er hilft ihr, sie will ihm zu nahe kommen – er blockt ab

Bei der 4000-Euro-Frage möchte Günther Jauch dann von seiner Kandidatin wissen: «Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?» Blick berichtete im Vorfeld bereits von dieser Frage und dem ungewöhnlichen Telefonjoker, den Sylvia Schindler in petto hatte – Bill Kaulitz (36). Da sie diesen aber nicht wählte und ihr tatsächlicher Telefonjoker nicht weiterhelfen konnte, betonte Jauch noch einmal den Satzteil «völlig losgelöst». Dadurch kommt die Kandidatin auf die richtige Antwort «70 Jahre Schilling». Es ging nämlich um den Sänger Peter Schilling, dessen Song «Major Tom» mit der Zeile «Völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff völlig schwerelos» ihn berühmt machte. Voller Dankbarkeit steht Sylvia Schindler auf und will sich bei Jauch bedanken. Doch dieser wehrt ab und ruft entsetzt: «Kommen Sie mir bitte nicht zu nahe, sondern lösen Sie diese Aufgabe!»

Bei der 8000-Euro-Frage gibt Schindler dann auf und geht zufrieden mit 4000 Euro nach Hause – und neuem Stoff für ihr Traumtagebuch.

«Wer wird Millionär?» pausiert

Bevor «Wer wird Millionär?» bis Pfingsten pausiert, wurde aber noch eine Millionenfrage gestellt. Kandidat Tom Wollnik (28) wusste am Ende aber nicht weiter und ging mit stolzen 500'000 Euro nach Hause.

Bis Pfingsten probiert RTL mit Ralf Schmitz und der Sendung «Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens» ein neues Quizformat aus. Gegenüber Blick gab der Sender am Montag an: «Selbstverständlich hoffen wir, mit der neuen Quizshow am Montagabend den Nerv eines quizverwöhnten Publikums zu treffen.»