Bill Kaulitz als Telefonjoker bei «Wer wird Millionär?»

Sylvia Schindler sorgt bei «Wer wird Millionär?» für eine grosse Überraschung. Denn ihr Telefonjoker ist niemand anderes als Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz. Da fehlen selbst Günther Jauch die Worte. Aber kann der Sänger die Frage auch beantworten?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sylvia Schindler bei «Wer wird Millionär?»: Telefonjoker Bill Kaulitz überrascht Günther Jauch

Kaulitz beantwortet Frage richtig, trotz geringem Schulabschluss, begeistert vom Anruf

Sendung am 20. April auf RTL, Millionenfrage erstmals seit Jahren gestellt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Damit hat selbst Günther Jauch (69) nicht gerechnet. Als Sylvia Schindler bei «Wer wird Millionär?» vor der 4000-Euro-Frage steht, entscheidet sie sich für einen Telefonjoker.

Das ist an sich noch nicht ungewöhnlich. Doch dann lässt sie die Bombe platzen: Ihr Telefonjoker – oder zumindest einer von möglichen Joker-Personen – ist ausgerechnet Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (36).

Eine Überraschung nach der anderen

Sylvia Schindler weiss nicht weiter, als ihr folgende Frage gestellt wird: «Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?» Zur Auswahl standen: «A: 50 Jahre Franc, B: 60 Jahre Peseta, C: 70 Jahre Schilling, D: 100 Jahre Drachme.»

Sie entscheidet sich dafür, Hilfe per Telefon zu holen. Angerufen wird der allererste «Wer wird Millionär?»-Millionär Eckhard Freise, der ihr leider nicht weiterhelfen kann. Vor dem Telefongespräch verrät Schindler dann aber, dass sie auch Bill Kaulitz zur Auswahl hätte. Diese Offenbarung verschlägt Günther Jauch glatt die Sprache. Sofort will er wissen, wie Schindler denn dazu gekommen sei, Kaulitz als Telefonjoker zu gewinnen. «Indem man ihn fragt», antwortet die Kandidatin trocken. «Was ist denn heute hier los?», ruft Jauch perplex aus. Denn in der gleichen Sendung, die am 20. April auf RTL ausgestrahlt wird und schon jetzt auf RTL+ verfügbar ist, stellte Jauch zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Millionenfrage. Tom Wollnik (28) marschierte ziemlich schnurstracks auf die Million zu und zögerte bei der 500'000-Euro-Frage kaum, obwohl der Fall auf 500 Euro tief gewesen wäre.

Und dann kommt auch noch Sylvia Schindler mit ihrem prominenten Telefonjoker. Sie entscheidet sich für die richtige Antwort, sagt aber, dass sie Bill Kaulitz trotzdem gerne noch kurz anrufen würde. Diesem Wunsch kommt RTL natürlich nach. Kurzerhand darf der Schwager von Heidi Klum (52) die Frage noch einmal ganz in Ruhe ohne Druck beantworten. Er selbst scheint über den Anruf erfreut, wenn auch überrascht zu sein. «Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen.»

Achtung, Spoiler

Tatsächlich antwortet Bill Kaulitz richtig. Es geht nämlich bei der Frage gar nicht um Währung, sondern um den Sänger Peter Schilling, der am 28. Januar seinen 70. Geburtstag feierte. Ein Hinweis auf ihn in der Frage liegt vor: «völlig losgelöst». Tom Schilling ist nämlich der Hit «Major Tom» zu verdanken, in dem es heisst: «Völlig losgelöst, von der Erde, schwebt das Raumschiff, völlig schwerelos.» Kaulitz zeigt sich aber allein von dem Anruf begeistert: «Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön», so der Sänger.

Welchen prominenten Telefonjoker würdet ihr auswählen? Schreibt es in die Kommentare!