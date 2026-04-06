Das Osterspecial von «Wer wird Millionär?» hielt so einige Überraschungen bereit. Ein 91-jähriger Kandidat, der mit seinem Alter Geschichte schreibt, und ein Paar, das sich scheiden lassen will – dafür aber noch das nötige Kleingeld braucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Ehepaar bei «Wer wird Millionär?» sorgt für Überraschung und Staunen

16'000 Euro für Bianka Raab, finanziert mögliche Scheidung mit Ex-Mann

91-jähriger Reiner Spänkuch wird ältester Kandidat, gewinnt ebenfalls 16'000 Euro War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

«Konnten wir uns noch nicht leisten, deshalb sind wir hier.» Mit diesem Satz brachte ein Mann im «Wer wird Millionär?»-Studio Günther Jauch (69) ordentlich zum Staunen. Auf dem Kandidatenstuhl sass nämlich die Ex-Frau in spe des Mannes. Er hatte Bianka Raab für das Osterspecial der Quizsendung angemeldet, ohne dass diese davon wusste.

Im Studio wurde Bianka Raab mit ihrer Teilnahme überrascht. Als sie den Begleitpersonenjoker einsetzt, ist aber selbst Jauch verblüfft, denn Raab – die übrigens versichert, keinerlei Verwandtschaft zu Stefan Raab zu haben – stellt ihre Begleitung als ihren Ex-Mann vor.

Kein Liebescomeback, aber eine stattliche Gewinnsumme

Auf dem Papier sind die beiden noch verheiratet, wie sich herausstellt. Mit einer Paartherapie hätten sie es nie versucht, geben sie zu. Als ihr zukünftiger Ex-Mann dann noch sagt, sie seien nur in der Sendung, um sich die Scheidung endlich leisten zu können, wirkt Bianka Raab gekränkt. Allerdings sind sowohl der Spruch als auch die verletzten Gefühle von den getrennten Eheleuten nicht ganz ernst gemeint. Raab erwidert auf die angebliche finanzielle Notlage: «Bis gerade wollte ich das Geld teilen.»

Da kann sich Günther Jauch nicht mehr halten und sagt sichtlich amüsiert: «Da gehen sich zwei auf die Nerven, sie gehen gemeinsam zu ‹Wer wird Millionär?›, sie kämpfen darum. Und wenn ich am Ende frage, ‹Was machen Sie mit dem Geld?›, heisst es: ‹Wir leisten uns die Scheidung.› Grossartig, wunderbar!» Am Ende erspielt sich Bianka Raab 16'000 Euro. Zwischen dem Ex-Paar kommt es vor lauter Freude zu einer innigen Umarmung. Ein Beziehungscomeback ist dennoch wohl ausgeschlossen. Ob Raab die Gewinnsumme letztlich tatsächlich mit ihrem Ex teilt, ist unklar.

Rekordkandidat Reiner Spänkuch

Ebenfalls über 16'000 Euro darf sich am Osterspecial Reiner Spänkuch freuen, der mit seiner Teilnahme bei «Wer wird Millionär?» Geschichte schreibt. Sage und schreibe 91 Jahre alt ist der Senior und damit der älteste Kandidat, der jemals auf dem Quizstuhl gegenüber von Günther Jauch Platz genommen hatt. «Ich bin Rentner, meine Tochter ist Rentnerin, und ich lebe noch! Und meine Frau lebt auch noch mit 91 Jahren und ist geistig ebenfalls noch fit», sagt Spänkuch stolz und erwärmt damit die Herzen des Publikums.