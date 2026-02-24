Melanie Offermann aus Hamburg sorgte am Montag bei «Wer wird Millionär?» für Lacher. Ihr Sohn hielt Moderator Günther Jauch einst für seinen Opa.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Melanie Offermann sorgt bei «Wer wird Millionär?» für Gelächter und Verwirrung

Ihr Sohn hielt Günther Jauch für seinen Opa, was Jauch amüsierte

Die Kandidatin gewann 16'000 Euro und stieg bei 32'000-Euro-Frage aus

Saskia Schär Redaktorin People

Am Montagabend nahm bei «Wer wird Millionär?» mit Melanie Offermann, eine Marketing- und Sales-Managerin und Mutter eines Sohnes, auf dem Kandidatenstuhl Platz. Mit einer Anekdote über ihren Sohn sorgt sie im Studio für Gelächter und verdutzte Moderator Günther Jauch. Der Grund? Ihr Sohn hielt den 69-Jährigen für seinen Opa.

Doch von vorne. Nachdem die Hamburgerin die 2000-Euro-Frage erfolgreich gemeistert hatte, erinnert sie sich an einen Vorfall zurück, bei dem besagter Sohn sechsjährig war und das erste Mal Günther Jauch im Fernsehen sah. Dies brachte ihn zu folgender kurioser Frage: «Warum guckt ihr Opa?»

Anstatt den Buben darüber aufzuklären, dass es sich bei dem Mann auf dem Bildschirm nicht um den Grossvater handelt, sondern um Günther Jauch, beliessen sie ihn in seinem Irrglauben. Dies sei lange gut gegangen – bis zum Weihnachtsspecial der beliebten Quizshow. «Der richtige Opa sass auf dem Sofa, während der Quiz-Opa im Fernsehen lief», so Offermann. «Hm, Quiz-Opa», entfährt es daraufhin dem ob der Bezeichnung nur wenig begeisterten Jauch.

«So komische Pullover habe ich auch»

Um die vom Buben festgestellte Ähnlichkeit zu veranschaulichen, wird kurzerhand ein Foto vom richtigen Opa gezeigt. Gewisse Parallelen zu dem Moderator sind dabei tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Jauch fällt beim Vergleich vor allem eines auf: «Sein Haupthaar ist weniger schütter als bei mir». Die Kleidung lässt er ebenfalls nicht unkommentiert. «So komische Pullover habe ich auch reihenweise zu Hause», meint der Moderator und fügt augenzwinkernd bei: «Als Double ist er jetzt bei mir in der Kartei».

Zur Millionärin wurde Offermann übrigens nicht. Sie stieg bei der 32'000-Euro-Frage freiwillig aus und freute sich somit über einen Gewinn von 16'000 Euro.