Die Show brachte den Moderator am Montagabend an den Rand der Verzweiflung: Ein Kandidat sitzt falsch. Dann verschwinden auch noch Mikrofone – Günther Jauch weiss nicht mehr, was er vom Abend halten soll.

Darum gehts Günther Jauch erlebte Chaos bei «Wer wird Millionär?» am 12. Januar.

Kandidat Axel Wolf setzt sich auf Jauchs Stuhl, sorgt für Lacher.

Quizmaster steht mit 3 Mikrofonen da, 4000-Euro-Frage endet chaotisch.

Silja Anders Redaktorin People

Günther Jauch (69) ist verzweifelt. Am Montag, 12. Januar, will bei «Wer wird Millionär?» irgendwie so gar nichts klappen. «Was ist denn hier los?», fragt der Moderator verwirrt. Denn die Sendung vom Montagabend war geprägt von Pannen, Fauxpas, Chaos – und einem ungewohnt überforderten Günther Jauch.

Es fängt damit an, dass er gegen Kandidatin Milena Wein stichelt, als diese bei der 16'000-Euro-Frage ins Straucheln gerät. «Da wird das Stimmchen immer leiser», stellt Jauch amüsiert fest. In diesem Moment schlägt Karma zu, als er plötzlich selbst kaum mehr zu hören ist.

Jauch wirkt zerstreut

Eine Stimme aus dem Off ruft dem Moderator zu: «Herr Jauch, Ihr Mikrofon müssten Sie mal selbst hochstecken.» Dieses war nämlich runtergerutscht, so wurde Günther Jauchs «Stimmchen immer leiser». «Was ist heute hier los?», fragt Jauch erneut – und wundert sich nicht zum letzten Mal an diesem Abend über das offensichtliche Chaos, das sich im Studio ausbreitet.

Plötzlich hat Günther Jauch ein Déjà-vu in Bezug auf den Besuch von Horst Schlämmer, der Kultfigur von Comedian Hape Kerkeling (61). Denn Kandidat Axel Wolf leistet sich einen Fauxpas, den sich bisher nur Schlämmer traute: Er setzt sich auf den Stuhl von Günther Jauch. Wolf ist sich seines Fehlers allerdings zunächst nicht bewusst und realisiert die Situation erst, als das Publikum ihn laut auslacht.

Damit ist Axel Wolf aber noch nicht durch. Bei der 4000-Euro-Frage gerät er ins Stocken. Der Quizmaster möchte vom Kandidaten wissen, was Milien sind. Spoiler: Es handelt sich dabei um sogenannte Griesskörner unter dem Auge. Eine Frau aus dem Publikum möchte Wolf zu Hilfe eilen, hat aber kein Mikrofon. Stattdessen ruft eine andere Zuschauerin, die vorher eine Frage beantwortete: «Ich hab noch eins!» Jauch steht daraufhin auf und sagt seufzend: «Ich mache das, ich muss ja alles machen hier.» Während er aber noch auf den Weg zur ersten Joker-Dame macht, bekommt die zweite plötzlich doch ein Mikrofon – und eines wird auf Jauchs Tisch gelegt. Völlig verwirrt fragt der Moderator: «Wo kommt denn das jetzt her? Werde ich alt, oder ...?» Schliesslich steht er mit drei Mikrofonen da.

Mikrofon und Telefonjoker

Immerhin weiss die Joker-Zuschauerin die richtige Antwort, hat anscheinend selbst Milien, auf die Günther Jauch sie auch prompt anspricht. Und zwar so penetrant, dass die Zuschauerin irgendwann sagt: «Langsam wird es ein bisschen unangenehm.» Jauch versucht, die Situation zu entschärfen und entgegnet: «Die sind doch goldig.»

Damit ist «Wer wird Millionär?» aber noch nicht am Ende seiner Chaos-Ausgabe. Bei der nächsten Frage setzt Axel Wolf den Telefonjoker ein. Das Vorlesen der Frage und vier Antwort-Möglichkeiten übernimmt allerdings Günther Jauch – was eigentlich strengstens verboten ist. «Jetzt hab ich es vorgelesen», sagt er anschliessend ungläubig und ruft verzweifelt: «Halt! Aus! Heute ist ... Ihr macht mich alle wahnsinnig!»

Beim Wiederanruf ging es zwar regelkonform weiter, doch eine technische Störung verschluckte zweimal die Antwort des Jokers, bevor «Brasilien» gut hörbar wurde.

Frustriert resümierte Jauch: «Hier funktioniert nichts! Die Mikrofone fallen runter, sind nicht fest, der versteht nichts, Sie gehen auf den falschen Platz, hier sind drei Mikrofone zu wenig ...»