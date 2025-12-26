Beim Weihnachtsspecial von «Wer wird Millionär?» sorgte Kandidatin Christina Bauer mit Scherzen für Lacher. Doch bei einer Wörterbuch-Frage versagten gleich drei Joker – die Quittung folgt sofort.

Darum gehts Christina Bauer verliert beim Weihnachts-Special von «Wer wird Millionär?» 16'000 Euro

Trotz drei Jokern wählt sie die falsche Antwort und scheitert

Bauer fällt auf 500 Euro zurück nach falscher Wörterbuch-Frage Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Christina Bauer hat beim Weihnachts-Special von «Wer wird Millionär?» die Lacher auf ihrer Seite. Moderator Günther Jauch (69) tut die Anspielungen auf sein Alter und seine Auftritte in Apotheken-Werbespots allerdings mit einem Lächeln ab. Dann nimmt der Abend für die Kandidatin allerdings eine unangenehme Wendung.

Jach begrüsst Bauer, die bereits zum dritten Mal bei Günther Jauch im Studio zu Gast ist, mit den Worten «Wir kennen uns doch auch irgendwoher». Mit einem Augenzwinkern und dem Verweis auf Jauchs bevorstehenden runden Geburtstag meint sie: «Man muss sich ja ein bisschen beeilen.» Jauch erkennt den Subtext und kommentiert: «Ich weiss nicht, wie taktisch klug das jetzt war, gleich am Anfang ...»

Absturz auf 500 Euro

Die Deutsche macht ungeniert weiter: «Sie sind doch ständig beim Arzt. Sie lösen doch ständig Rezepte ein in der Apotheke.» Eine Anspielung auf die derzeit laufenden Apotheken-Werbespots mit dem Moderator, die sowohl im Fernsehen als auch im Internet zu sehen sind. Das Publikum und Jauch können sich ein Lachen nicht verkneifen.

Dann wird aus Spass schnell Ernst. Bei einer Frage zum Inhalt von Wörterbüchern kommt Bauer ins Straucheln. Die Frage lautet: «Was lässt sich dem Wörterbuch entnehmen?» Zur Auswahl stehen: «die Antilope = der Antilop», «die Garnele = der Garnel», «die Kakerlake = der Kakerlak», «die Giraffe = der Giraff». Trotz des Einsatzes von drei Jokern - darunter der 50:50-Joker, der Telefonjoker und der Bonus-Live-Joker, den sie von Mitkandidat Alexander Krewer erhält – entscheidet sie sich für die falsche Antwort.

Die korrekte Lösung, «der Kakerlak», entgeht ihr. Die Folge: Bauer fällt auf 500 Euro zurück – und verliert ganze 16'000! Ihr ehemaliger Hausarzt, der als Telefonjoker dient, hatte sich zu 75 Prozent für «Giraff» ausgesprochen. Die Kandidatin nimmt den Absturz allerdings locker.

Eine Kandidatin verzockte sich kürzlich noch ärger

Bei der Drei-Millionen-Euro-Woche von «Wer wird Millionär?» verlor Kandidatin Sandra Pedersen im vergangenen Oktober 48'000 Euro – weil sie eine Frage zum Thema Schallgeschwindigkeit falsch beantwortet hatte. Trotz vier verfügbarer Joker entschied sie sich, diese nicht zu nutzen.