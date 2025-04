1/5 Ein Herz für alleinerziehende Mütter: Wolfrad Köpke will einen Teil vom Gewinn spenden – für Ferien für Single-Mütter. Foto: Screenshot RTL+

Schon als Wolfrad Köpke (80) vor einer Woche bei «Wer wird Millionär?» zu Günther Jauch (68) auf die Bühne trat und sein Glück kaum fassen konnte, gewann der rüstige Rentner mit seinem Charme sofort die Sympathie vom Publikum – und die von Günther Jauch. Der Moderator half dem 80-Jährigen bei der 2000-Euro-Frage nämlich ganz schön auf die Sprünge. Jauch rettete ihn vor dem frühen Aus, indem er seinen Kandidaten zum 50:50-Joker überredete. Kurz danach war die Sendezeit vorbei – nächsten Montag darf Köpke weiterspielen.

Wer sich überraschen lassen will, sollte nicht weiterlesen: Auch in der zweiten Sendung fliegen dem ehemaligen Fahrlehrer aus Nordrhein-Westfalen die Herzen der Zuschauenden zu, als er vor der 64'000-Euro-Frage in Tränen ausbricht. Showmaster Jauch will zu diesem Zeitpunkt von seinem Kandidaten wissen, wofür der Rentner denn so viel Geld benötige?

Kandidat bricht in Tränen aus

«Da würde ich 100’000 behalten, und 25’000 würde ich...», dann bricht er ab, kämpft sichtlich mit den Tränen und erklärt: «Ich habe eine Sendung gesehen über die Probleme von Frauen, die ihre Kinder alleine erziehen», dann füllen sich seine Augen mit Tränen.

«Es klingt ein bisschen albern, aber es hat mich sehr berührt», so der Witwer emotional. Dann führt er aus, was er mit dem Geld machen würde, wenn er tatsächlich 125'000 Euro gewinnen würde: «Da würde ich 25 alleinerziehenden Frauen mit ihren Kindern einen Urlaub zahlen. Dass sie wegfliegen können.»

Zuschauende sind gerührt

Das Publikum ist berührt, auch Köpkes Begleitung, sein «Lieblingsnachbar», hat Tränen in den Augen.

Die emotionale Quiz-Szene schafft es auf Tiktok, wo eine Userin den Ausschnitt veröffentlicht und schreibt: «Hab gerade mein Herz an diesen Mann verloren, der bei ‹Wer wird Millionär› 25 alleinerziehenden Müttern einen Urlaub finanzieren will». Auch andere Userinnen kommentieren: «Bei mir sind auch sofort die Tränen gekullert», oder: «Hatte Pipi in den Augen, er muss gewinnen!». Einige merken allerdings an, dass doch bitte auch alleinerziehende Väter berücksichtigt werden sollen.

Zurück zur Sendung. Total cool bleibt: Günther Jauch. Er will wissen, wie Köpke denn die 25 Frauen auswählen will. Das solle RTL bestimmen, so der Kandidat. «Ich bezahle, und sie bestimmen!» Jauch scherzt, dies sei ein Deal, auf den RTL immer eingehe. Dann wird Jauch wieder ernst: «Wir müssen jetzt erst mal dahin kommen.»

Reicht das Preisgeld für Ferien für Single-Mütter?

Also nehmen sich die Herren der 64'000 Euro Frage an. Doch weder Kandidat Wolfrad Köpke, noch sein Telefonjoker wissen Rat, ob A: Daisy Duck, B: Hello Kitty, C: Barbie oder D: Miss Piggy eine weitaus weniger bekannte Zwillingsschwester namens Mimmy hat.

Kandidat Köpke beendet darum das Spiel und nimmt 32'000 Euro mit nach Hause statt den erträumten 125'000. «Das ist eine Menge Geld für mich!», freut er sich. Ob das Preisgeld immer noch reicht, alleinerziehenden Müttern Ferien zu spendieren?

Die Folge von nächstem Montag ist bereits jetzt auf RTL+ zu sehen.