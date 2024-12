1/5 Im Weihnachtsspezial von «Wer wird Millionär?» muss Günther Jauch unerwartet improvisieren. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Auf einen Blick Technisches Problem unterbricht «Wer wird Millionär?»-Weihnachtsspezial

Defekter Scheinwerfer sorgt für Störgeräusche

Ein unerwartetes technisches Problem sorgte für Aufregung im «Wer wird Millionär?»-Weihnachtsspezial. Quizmaster Günther Jauch (68) musste die Sendung kurzerhand unterbrechen, als ein defekter Scheinwerfer für Störgeräusche sorgte.

Nachdem Fabian Krauss, der erste Kandidat des Abends, die 500-Euro-Frage geknackt hatte, machte plötzlich ein Decken-Scheinwerfer untypische Geräusche. «Mich erreicht gerade folgende Information: Beim defekten Gerät handelt es sich um eine Lampe», teilt Günther Jauch dem Publikum im Studio mit. «Was will uns dieser Defekt sagen? Irgendwas hängt, irgendwas klemmt.»

Günther Jauch sorgt nach TV-Panne für Lacher

Zunächst versuchte Jauch, das Problem zu ignorieren, bat den Kandidaten aber um Warnung, «wenn sich der Scheinwerfer in Richtung meiner Birne bewegt». Allerdings verschlimmerte sich die Situation, weswegen die Regie letztlich eingreifen musste. «Die Lampe leuchtet zwar nicht mehr, aber macht weiterhin Geräusche», fasst Günther Jauch die Situation zusammen.

«Das ist wie bei manchen Menschen, wo man sich fragt: Wozu sind die noch nutze? Geben nur Geräusche von sich», scherzt der Moderator, um die Zuschauer bei Laune zu halten. Die Sendung musste schliesslich unterbrochen werden: «Es ist ein grösseres Problem. Wir müssen ins Set kommen», heisst es aus der Regie.

In der Zwischenzeit solle sich Jauch mit dem Kandidaten unterhalten, lautet die Anweisung. «Kommt das dann im Fernsehen, was wir machen, oder erst mal nicht?», fragt der Moderator ironisch und bringt das Studio zum Lachen. In der ungeplanten Pause zeigt Jauch seine Improvisationsfähigkeiten: Er und Krauss positionierten sich neben einem als Christbaum verkleideten Mitarbeiter und sorgen für beste Unterhaltung.

Nach der Behebung des Defekts konnte Krauss weiter um das grosse Geld zocken. Am Ende des Abends durfte der Kandidat einen Gewinn von 32'000 Euro mit nach Hause nehmen.