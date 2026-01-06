Günther Jauch droht mit Abbruch von «Wer wird Millionär?»

Günther Jauch ist für seine humorvolle und gelassene Art bei «Wer wird Millionär?» bekannt. Doch kürzlich brannten ihm beinahe die Sicherungen durch, und er drohte damit, die Sendung abzubrechen.

«Wenn jetzt noch mal so etwas kommt, brechen wir die Sendung ab.» Diese Drohung sprach Günther Jauch (69) kürzlich bei «Wer wird Millionär?» aus. Es war aber nicht etwa ein Kandidat, der den Moderator mit seinem Verhalten auf die Palme brachte, sondern das Team, welches für die Fragen zuständig ist.

Es begann mit einer Frage, an der Kandidat Constantin Wurch ziemlich zu beissen hatte, so dass er dafür gar den Publikumsjoker verwendete. Das Publikum war jedoch ähnlich ratlos und riet Wurch zu einer falschen Antwort. Die Sendung wollte vom Kandidaten wissen, welches Wort laut Duden auch «sehr gross» oder «absolut» bedeuten könnte. Die Auswahl an Antworten lautete: «hell», «dunkel», «laut» und «leise».

Ein grosser Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort tippten auf «dunkel», was dem Kandidaten zum Verhängnis wurde. Denn die richtige Antwort wäre «hell» gewesen, wie beispielsweise beim Ausdruck «der helle Wahnsinn». Jauch gesteht selbst ein, dass er auf diese Antwort nicht gekommen wäre und «ein Brett vor dem Kopf» hatte. Constantin Wurch fällt von 2000 Euro auf 500 Euro runter – und das auch noch während der Spezialausgabe «Die 3 Millionen Euro Woche».

Damit jedoch nicht genug. Als ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin gesucht wird, wird den hoffnungsvollen Teilnehmern eine Auswahlfrage gestellt, die für Jauch das Fass zum Überlaufen bringt. Innerhalb von zwanzig Sekunden müssen die Ratewütigen in Begriffen wie «Blutsbrüder» oder «Winterpelz» versteckte Tierpaare wie Hündin, Sau, Kuh und Ente entdecken. «Hä? Leute, was ist denn hier los?», ruft Jauch verärgert und ruft aus: «Das kann keiner in 20 Sekunden hinbekommen.» Er soll recht behalten, denn nach dieser Auswahlfrage bleibt der Kandidatenstuhl vorerst leer, es muss eine Alternativfrage gestellt werden.

Da droht Günther Jauch mit dem Abbruch der Sendung, sollte so etwas noch einmal kommen. «Wer gewinnt hier im Ausnahmefall 100 Euro», schlägt der Moderator sarkastisch als neuen Titel der Sendung vor. Nach einem zweiten Anlauf darf dann aber doch eine Kandidatin gegenüber von Günther Jauch Platz nehmen und erspielt sich am Ende eine Summe von 125'000 Euro.