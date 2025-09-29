Günther Jauch unterläuft peinlicher Fehler

Günther Jauch macht in der neuesten Folge von «Wer wird Millionär?» einen Fehler. Bei der 4000-Euro-Frage verrät er unbeabsichtigt einen entscheidenden Hinweis. Der Moderator ärgert sich über seinen Patzer.

1/5 Günther Jauch unterläuft in der heutigen Ausgabe von «Wer wird Millionär» ein peinlicher Patzer. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Darum gehts Günther Jauch erlaubt sich Ausrutscher bei «Wer wird Millionär?»

Moderator verrät unbeabsichtigt, dass er SMS statt WhatsApp nutzt

Kandidatin scheitert trotz Hinweis an 4000-Euro-Frage zu Verb «skypen» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Moderator Günther Jauch (69) ist in der jüngsten Ausgabe von «Wer wird Millionär?» einen Patzer unterlaufen. Der Fauxpas passierte bei der 4000-Euro-Frage, wie in der Folge von Montagabend zu sehen ist. Sie ist bereits jetzt auf RTL+ online geschaltet.

Die Kandidatin Julia Zeiher sollte beantworten, welches Verb, ähnlich wie «twittern», seinen Namensgeber überdauern wird, obwohl dieser seinen Dienst im Mai eingestellt hat. Die Optionen waren: «googeln», «simsen», «skypen» und «facebooken».

Zeiher zeigte sich zunächst ratlos und fragte: «Wer sagt denn noch «ich simse», ausser meiner Oma?» In diesem Moment plauderte Jauch aus: «Ich mache kein Whatsapp.» Er erklärte, dass er dem Dienst nicht vertraue und stattdessen lieber SMS schreibe. Diese unbeabsichtigte Information nutzte die Kandidatin sofort aus. Sie schloss daraus, dass der SMS-Dienst nicht seit Mai eingestellt sein konnte, wenn Jauch ihn noch regelmässig nutzt.

«Ich kriege nie eine Antwort»

Jauch bemerkte seinen Fehler erst, als Zeiher nachfragte: «Facebooken Sie auch?» Daraufhin platzte es aus ihm heraus: «Ach, ich Depp! Jetzt haben Sie mich aber reingelegt hier.» Der 69-Jährige versuchte, die Situation mit Humor zu retten: «Vielleicht antwortet mir deshalb niemand seit Mai. Ich kriege nie eine Antwort auf meine SMS.»

Trotz dieses unfreiwilligen Hinweises half Jauchs Ausrutscher der Kandidatin am Ende nicht. Nach dem Einsatz des 50:50-Jokers entschied sie sich für die Antwort «simsen» und ignorierte damit Jauchs unbeabsichtigten Tipp. Die korrekte Antwort wäre «skypen» gewesen.

Nicht der erste Jauch-Patzer

Vor genau drei Jahren ereignete sich in Jauchs Sendung ein Novum: Zum ersten Mal in der Geschichte von «Wer wird Millionär?» musste der Sender die ikonische Anmoderation wiederholen. Der TV-Star nahm seinen Patzer nicht allzu ernst, scherzte in die Kameras: «Das fängt ja gut an. Ich bin zu weit gegangen, oder?» Der Beginn der Sendung wurde prompt wiederholt. Jauch schob selbstironisch nach: «Ich mache die Sendung noch nicht so lange. Peinlich!»

3:37 Russi mit brisanter Anekdote: «Wegen Günther Jauch wurde unsere TV-Sendung abgesetzt»