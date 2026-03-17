Eine Deutschlehrerin fällt bei «Wer wird Millionär?» auf 500 Euro runter. Sie scheitert ausgerechnet an einer Schiller-Frage. Selbst das Publikum liegt daneben. Hättest du es gewusst?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschlehrerin scheitert bei «Wer wird Millionär?» an Schiller-Frage für 2000 Euro

Publikums-Joker wird eingesetzt – 52 Prozent liegen falsch

Kandidatin verliert 1500 Euro, fällt auf Gewinnsumme von nur 500 Euro War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Eine Deutschlehrerin, die Friedrich Schiller (1759–1805) nicht kennt? Genau das sorgt am Montagabend bei «Wer wird Millionär?» für Aufsehen. Johanna Waskewitz, Lehrerin für Deutsch und Mathematik aus Quedlinburg, soll für 2000 Euro eine Frage zu Schillers berühmtem Werk «Das Lied von der Glocke» beantworten.

«‹Festgemauert in der Erden steht› laut Schiller ...?» Die Antwortmöglichkeiten: «der Turm», «die Farm», «der Schirm» oder «die Form». Waskewitz, die ihren Partner zur moralischen Unterstützung ins Studio mitgebracht hat, ist sich unsicher. Weil sie noch alle Joker zur Verfügung hat, entscheidet sie sich, das Publikum um Hilfe zu bitten.

Publikum ist sich unsicher

Nur: Die Zuschauer sind genauso ratlos: 52 Prozent wählen «der Turm», 42 Prozent «die Form». Moderator Günther Jauch (69) verschränkt die Hände hinter dem Kopf und kommentiert trocken: «Schlimmer gehts nicht!» Jauch warnt die Kandidatin, rät ihr, einen zusätzlichen Joker zu nehmen.

«Jetzt trauen Sie sich bei dem Ergebnis keinen Zusatzjoker mehr zu nehmen, oder?» Die Kandidatin wirkt verunsichert. «Sollte ich etwa?», fragt sie. Jauch will nicht noch mehr eingreifen: «Pfff! Ich bin raus.» Die Deutschlehrerin verlässt sich auf die Mehrheit im Studio und wählt «der Turm».

Das geht nach hinten los. Die richtige Antwort lautet «die Form». Waskewitz kracht auf 500 Euro runter. «Das ist schade», sagt die Deutschlehrerin resigniert.

Kandidat scheitert bei Jauch fast an 100-Euro-Frage

Erst gerade sorgte Kandidat Kevin Sommerfeld (34) bei «Wer wird Millionär?» für einige Schreckmomente. Gleich bei der 100-Euro-Frage geriet der Autobahnpolizist er ins Straucheln. Die Frage lautete: «Nicht nur die Tierpfleger im Zoo kommen sich bei der Arbeit schon mal ...? A: in den Käfig, B: ins Gehege, C: in den Zwinger, D: ins Becken.»

Sommerfeld zögerte und erklärte Moderator Günther Jauch (69): «Jetzt erwarten Sie sicherlich, dass ich ganz schnell antworte. Ich muss noch einmal drüberlesen.» Seine Unsicherheit führt ihn zunächst zu Antwort A, dann zu C, bevor er schliesslich mit Hilfe von Jauch und einer Portion Nachdenken die korrekte Antwort B auswählt. «Das war eine gemeine Frage», fasste der Kandidat die Situation zusammen.