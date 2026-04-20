Günther Jauch muss für mehrere Wochen seinen Sendeplatz am Montagabend räumen. Stattdessen strahlt RTL ein neues Quizformat mit Ralf Schmitz aus. Blick weiss: Dahinter steckt eine klare Strategie des Senders.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL setzt «Wer wird Millionär?» ab 20. April vorübergehend aus

Neues Quiz «Die Weisheit der Vielen» startet am 27. April

Einzelkandidat tritt gegen 200 Personen an, Jackpot: 10'000 Euro War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Am Montagabend (20. April) läuft auf RTL ab 20.15 Uhr wie gewohnt «Wer wird Millionär?». Danach ist erst mal Schluss. Die beliebte Quizshow mit Günther Jauch (69) wird vorübergehend vom Sendeplan gestrichen.

Stattdessen zeigt RTL ab dem 27. April ein neues Format: «Die Weisheit der Vielen» mit Ralf Schmitz (51) als Moderator. «Wer wird Millionär?» hingegen wird erst Ende Mai mit einer Sonderausgabe zu Pfingsten zurückkehren.

Die neue Quizsendung soll frischen Wind in den Montagabend bringen. Das Konzept: Ein Einzelkandidat tritt gegen ein 200-köpfiges Studiopublikum an. Hier sind nicht nur Wissen, sondern auch Bauchgefühl und schnelle Entscheidungen gefragt. Ziel ist es, mit einer Schätzung näher an der Lösung zu liegen als die Masse. Gelingt dies, winken dem Kandidaten 10'000 Euro. Jeder Spieler hat maximal vier Chancen, die Gruppe zu schlagen. Schafft es niemand, wächst der Jackpot – und im grossen Finale wechselt der beste Schätzer aus dem Publikum die Seiten und tritt selbst gegen die Menge an.

Das steckt dahinter

Blick weiss: Hinter der Programmänderung steckt ein klarer Plan des Senders. «Selbstverständlich hoffen wir, mit der neuen Quizshow am Montagabend den Nerv eines quizverwöhnten Publikums zu treffen», schreibt RTL auf Anfrage von Blick.

Heisst so viel wie: RTL weiss, dass für viele Zuschauerinnen und Zuschauer eine Quizshow am Montagabend zum festen Wochenprogramm gehört. Seit Jahren glänzt «Wer wird Millionär?» mit Superquoten. Genau jene treue Zuschauerschaft soll jetzt auch beim neuen Quiz einschalten.

Vom Jauch-Ersatz schwärmt der Sender in den höchsten Tönen: «Mit Ralf Schmitz bekommt die Show einen Host, der Improvisation liebt, Menschen lesen kann – und genau weiss, wann es ernst wird und wann gelacht werden darf.»

Die erste Folge von «Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens» läuft am 27. April um 20.15 Uhr auf RTL.