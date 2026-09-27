Vergangenes Jahr trennten sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa. Anschliessend klopfte so mancher Verehrer an der Tür der Influencerin an – sehr zum Missfallen von Lombardi, wie dieser nun zugibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi kritisiert Promis und Bekannte, die Ex Laura anschreiben

Nach Trennung 2025 erhielt Laura zahlreiche Nachrichten, teils von Trash-TV-Stars

Söhne Leano (3) und Amelio (2) verbinden das Ex-Paar weiterhin

Silja Anders Redaktorin People

Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) sind seit August 2025 offiziell getrennt. Doch für den DSDS-Star bleibt das Thema heikel, vor allem wenn es um die Männer geht, die seiner Ex-Freundin seit der Trennung den Hof machen. Wie er im Podcast «Patchwork Boys» mit Oliver Pocher (48) verriet, wurde Lauras Instagram-Postfach nach dem Liebes-Aus regelrecht von Verehrern überflutet. Lombardi will wissen, dass sich darunter auch zahlreiche Promi-Männer befanden.

Besonders sauer stösst ihm auf, dass viele der Interessenten offenbar aus der Trash-TV-Szene stammen. «Ich will gar nicht wissen, wie viele Typen vom Trash-TV Laura geschrieben haben», schimpft der Sänger. Er ist überzeugt, dass diese Männer gezielt den verletzlichen Moment nach der Trennung ausnutzten. «Vor allem eine gebrochene Frau oder eine Frau, die gerade ein bisschen Herzschmerz hat, die liebt natürlich so einen Mann, der kommt und den Schleimscheisser macht!»

Lombardi bezeichnet Verehrer als «Lutscher»

Doch es gibt etwas, das ihn noch mehr ärgert: Einige der Männer könnten aus seinem engeren Bekanntenkreis stammen. Gegenüber Pocher sagte Lombardi: «Ich sage dir, weisst du, wie viele Leute wahrscheinlich bei Laura in den DMs (Direct Messages, Anm.d.Red.) waren, die ich persönlich kenne?» Seine direkte Botschaft an diese Männer? «Ihr seid alles Lutscher!»

Trotz der Trennung pflegen Pietro und Laura ein enges Verhältnis – vor allem wegen ihrer beiden Söhne Leano (3) und Amelio (2). «Für die Kinder ziehen wir an einem Strang. Im Grossen und Ganzen bin ich sehr happy, wie es läuft», erklärte Laura kürzlich in der ARD-Sendung «deep und deutlich». Die beiden Ex-Partner verbringen sogar noch gemeinsame Familienferien, um ihren Kindern eine stabile Umgebung zu bieten. Dadurch kommen auch immer wieder Gerüchte auf, dass Rypa und Lombardi doch wieder ein Paar sind oder werden könnten. Den eifersüchtigen Reaktionen von Lombardi nach zu urteilen, wirkt es beinahe so, als seien bei ihm nach wie vor Gefühle im Spiel. Vielleicht möchte er seine Ex und die gemeinsamen Söhne aber auch nur schützen.

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Nicht mit jeder Ex herrscht Harmonie

Ganz so harmonisch, wie es mit Laura Maria Rypa läuft, ist es allerdings nicht mit allen Exen von Lombardi. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels zofft er sich regelmässig wegen des gemeinsamen Sohnes Alessio (10). Und auch Oliver Pocher schiesst immer wieder gegen seine Ex Amira Aly (33) und deren Partner Christian Düren (36) – vor allem jetzt, wo das Paar sein erstes gemeinsames Kind erwartet.

0:08 Im März 2026: Pietro Lombardi (33) und Ex geniessen Zeit am Strand