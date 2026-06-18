Pietro Lombardi trauert um seine Cousine (†31)

Grosse Trauer bei Pietro Lombardi. Der Sänger teilt auf Instagram die tragische Nachricht, dass seine Cousine im Alter von nur 31 Jahren verstorben ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi trauert um seine 31-jährige Cousine, die verstorben ist

Sie kämpfte lange und tapfer gegen eine schwere Krankheit

Lombardi postete ein Kinderfoto und teilte emotionale Worte auf Instagram

Silja Anders Redaktorin People

Es sind herzzerreissende Worte, die Pietro Lombardi (35) auf Instagram mit seinen Fans teilt. Seine Cousine, die er nicht namentlich nennt, ist demnach im Alter von nur 31 Jahren verstorben.

Dazu postet der Sänger ein Kinderfoto von sich und seiner Verwandten: «Dieses Foto zeigt uns als Kinder, ich als kleiner Junge und sie als Baby», schreibt Lombardi.

«Dankbar für die gemeinsame Zeit»

«Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden», sagt der Sänger weiter. «Ihr viel zu früher Abschied erfüllt unsere Familie mit tiefer Trauer. Gleichzeitig sind wir dankbar für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die für immer bleiben.»

Woran genau seine Cousine verstarb, verrät Pietro Lombardi nicht. Er teilt lediglich mit, dass sie «lange und tapfer gegen eine schwere Krankheit gekämpft» habe. «Nun hoffen wir, dass ihr Leiden ein Ende gefunden hat und sie an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht ist.» Seine Story beendet er mit den Worten: «Du wirst uns unendlich fehlen, aber in unseren Herzen wirst du für immer weiterleben.»

Pietro als Engel, seine Cousine als fröhliches Baby

Das Foto der beiden zeigt den damals etwa vierjährigen Pietro Lombardi und seine Cousine in weisser Kleidung. Über Pietro Lombardis Kopf schwebt ein Heiligenschein, er hat zudem zwei Engelsflügel. Mit ernstem Blick schaut er in die Kamera, hält seine Cousine beschützend im Arm, die fröhlich lacht und sich einen Finger in den Mund steckt. Das Bild ist inszeniert, als würden die beiden auf einer Wolke sitzen. Ob das Foto bereits damals entsprechend bearbeitet wurde oder Pietro Lombardi mit künstlicher Intelligenz nachgeholfen hat, verrät er nicht.

Die Nachricht über den Tod seiner Cousine kommt nur wenige Tage, nachdem Pietro Lombardi am Sonntagabend in einen Autounfall verwickelt war, bei dem er und die Fahrerin des anderen Unfallfahrzeugs leicht verletzt wurden. Der Schock sass die letzten Tage tief bei dem Sänger, wie er am Mittwoch auf Instagram zugab.