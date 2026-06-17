Am Wochenende war Pietro Lombardi in einen Unfall verwickelt. Sein Auto trug einen erheblichen Blechschaden davon, eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Jetzt äussert sich der Sänger zu dem Vorfall, der einen tiefen Schock bei ihm hinterlassen hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi hatte am Sonntagabend einen Autounfall mit Totalschaden

Beide Beteiligte wurden nur leicht verletzt, Fahrzeuge abgeschleppt

Sänger zeigt sich dankbar für «Schutzengel»

Silja Anders Redaktorin People

Am Sonntagabend war Pietro Lombardi (34) in einen Autounfall verwickelt. Bilder, die «Bild» vorliegen, zeigen, dass der Audi Q8 des Sängers dabei einen Totalschaden erlitt. Sowohl Lombardi als auch die 20-jährige Fahrerin des anderen Unfallwagens erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen, wie «Bild» schreibt. Beide Fahrzeuge seien anschliessend abgeschleppt worden.

Nun meldet sich Pietro Lombardi selbst zu dem Vorfall. Man merkt ihm an: Der Schock sitzt noch immer tief. Ausserdem stimmt ihn der ganze Unfall nachdenklich, wie er in einer Instagram-Story verrät.

«Was wäre, wenn?»

«Man ist so durcheinander, wenn man nach Hause kommt», erinnert er sich an die Stunden nach dem Aufprall, bei dem laut Augenzeugen Lombardis Airbag nicht aufgegangen sein soll. Nachdem er zu Hause angekommen war, hätten die Gedanken angefangen, verrückt zu spielen. Man habe Kinder, Familie – er, genauso wie die junge Frau, die bei dem Unfall verletzt wurde. Diese Frage «Was wäre, wenn?» würde ihn «fertig» machen. «Und deswegen bin ich wirklich für alle Beteiligten dankbar. Ich bin so dankbar, dass der Schutzengel bei uns war», sagt der Sänger.

«Asozialer geht es nicht»

Den ersten Schreck hat Pietro Lombardi inzwischen verarbeitet, doch eine Sache macht ihn besonders wütend. «Ich habe gemerkt, dass in der Öffentlichkeit zu stehen in solchen Momenten viele Nachteile hat», erzählt er und erklärt: «Man sieht, dass alle Beteiligten unter Schock sind. Und dann versammeln sich da gefühlt Hunderte von Menschen und rufen: ‹Ey, Pietro, was geht? Unfall, ey, lass mal Foto machen. Mach mal Grussvideo!› Asozialer geht es nicht», regt sich der Sieger von «Deutschland sucht den Superstar» aus dem Jahr 2011 auf. «Aber auch das ist leider Teil meines Lebens», sagt der dreifache Vater.

Am Ende sei er einfach nur dankbar, dass die ganze Geschichte noch einmal verhältnismässig glimpflich ausgegangen sei. «Passt auf euch auf», bittet er seine Fans und bedankt sich bei allen für deren Unterstützung und die vielen Nachrichten, die ihn in den letzten Tagen erreicht hätten. «Es bedeutet mir wirklich viel, dass ihr da seid, und danke euch von Herzen.»