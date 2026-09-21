Oliver Pocher rechnet scharf mit dem neuen Liebesglück seiner Ex-Frau Amira Aly ab. Während sie mit Christian Düren ein Kind erwartet, prophezeit Pocher ein baldiges Ende der Beziehung und wirft den beiden vor, sich künftig nur noch um die gemeinsame Tochter zu kümmern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oliver Pocher kritisiert Ex-Frau Amira Aly und ihren Partner Christian Düren

Pocher erwartet, dass seine Söhne künftig mehr Zeit bei ihm verbringen

Aly und Düren, seit 2024 ein Paar, erwarten ein gemeinsames Kind

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Alessandra «Sandy» Meyer-Wölden (43) besuchte Oliver Pocher (48) den Auftakt des Münchner Oktoberfests. Im Interview mit bunte.de äussert sich der Comedian gewohnt offen – und sieht dunkle Wolken am Patchwork-Himmel aufziehen.

Amira Aly (33), mit der Pocher zwei Söhne hat, erwartet aktuell ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren (36). Pocher blickt skeptisch auf den Familienzuwachs: Optimal sei die Situation nicht, da die Mutter in der ersten Zeit schlicht weniger Kapazität für die anderen Kinder habe und ein Neugeborenes deshalb auch ein Stressfaktor für die älteren Geschwister sein könne.

Düstere Prognose für die Beziehung

Aus diesem Grund sieht der 48-Jährige einen Grossteil der Verantwortung für die beiden Jungs zukünftig bei sich und rechnet damit, dass seine Söhne deutlich mehr Zeit bei ihm verbringen werden.

Für Christian Düren als Stiefvater hat er dabei wenig zuversichtliche Worte übrig: «Es ist ja dann automatisch so, dass sich ein Partner, der da ist, einen Scheissdreck für die anderen Kinder interessiert und sich nur um das eigene Kind kümmert», so Pochers unverblümte Einschätzung. Die kommende Zeit werde eine Herausforderung – allerdings sieht er dafür einen überschaubaren Zeitraum: In anderthalb Jahren sei ohnehin alles vorbei und die beiden seien wieder getrennt.

Sticheleien auf beiden Seiten

Aly und Düren machten ihre Beziehung im Juli 2024 öffentlich, nachdem sie laut eigenen Angaben Ende 2023 zusammengekommen waren. Im Mai 2026 folgte die Ankündigung der Schwangerschaft. Mittlerweile ist bekannt, dass das Paar ein Mädchen erwartet. Die Ehe zwischen Pocher und Aly wurde im Juli 2024 rechtlich geschieden.

1:49 Amira Aly über Schwangerschaft: «Habe schon ganz viele Übungswehen»

Vor kurzem sorgten Aussagen aus Alys neuem Podcast für Aufsehen, in denen es hiess, Narzissten würden ihre Kinder nicht aufrichtig lieben, sondern sie nur als «Mittel zum Zweck» nutzen. Obwohl kein Name fiel, war die Stossrichtung für Pochers Kumpel Pietro Lombardi (34) eindeutig: Es sei eine klare Anspielung auf den Comedian gewesen.

Pocher reagierte auf die Vorwürfe und warf seiner Ex-Frau vor, gezielt Themen zu platzieren, um ihn als Vater zu diskreditieren – obwohl sie genau wisse, wie sehr er sie bei der Betreuung der Kinder unterstütze.

Eine Anfrage von Blick um eine Stellungnahme von Amira Aly blieb bisher unbeantwortet.