Auf der Geburtstagsparty von Katja Krasavice sind Anne Wünsche und Oliver Pocher aneinandergeraten. Nun schildert die Influencerin, wie es zu der Eskalation kam - und warum sie sich davon den Abend trotzdem nicht verderben liess.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anne Wünsche (34) und Oliver Pocher (48) stritten Montagabend in Berlin öffentlich

Pocher beschuldigte Wünsche 2020, Follower gekauft zu haben, verlor Gerichtsprozess

Landgericht Hamburg droht Pocher 250'000 Euro Strafe bei Regelverstoss

Bei der Geburtstagsparty von Katja Krasavice (30) kam es am Montagabend in Berlin zum direkten Aufeinandertreffen von Anne Wünsche (34) und Oliver Pocher (48).

Vor zahlreichen Gästen gerieten die Influencerin und der Comedian lautstark aneinander. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, schildert Wünsche nun selbst in einem Statement. Für die beiden war es das erste persönliche Treffen seit dem Urteil des Landgerichts Hamburg in ihrem Rechtsstreit.

«Ignorieren, Abend geniessen, fertig»

Dass auch Oliver Pocher zu den Gästen zählen würde, hatte Wünsche nach eigenen Angaben nicht erwartet. Nach dem ersten Schreck sei ihr Vorsatz für den Abend jedoch schnell klar gewesen: «Ignorieren, Abend geniessen, fertig.»

Ganz so einfach sei das für die 34-Jährige allerdings nicht gewesen. «Im Laufe des Abends kam dann aber mehr hoch, als ich gedacht hätte», so Wünsche. Irgendwann habe sie ein Video gefilmt, in dem sie Pocher den Mittelfinger zeigt. Geplant gewesen sei das nicht: «Das war ein spontaner Moment, Emotionen, ein paar Drinks, und dann passiert sowas.»

«Diese Frage war mir schlicht zu viel»

Als Pocher bemerkte, dass Wünsche ihn filmte, habe er aufgebracht reagiert. «Er kam mit seiner Kamera und Mikro auf mich zu», berichtet die Influencerin. Seine Frage, was er «jetzt getan» habe, habe sie nach eigener Aussage endgültig aufgeregt. «Bei jemandem, der eine der tiefsten Narben in meinem Leben hinterlassen hat, war mir diese Frage schlicht zu viel.» Wünsche berichtet, dass sie ihm am liebsten ihr Glas Wein über den Kopf geschüttet hätte. Stattdessen habe sie versucht, sich der Situation zu entziehen. «Aber er kam immer hinterher.»

Grund für ihren Ärger war vor allem, dass Pocher aus ihrer Sicht bis heute nicht begriffen habe, welche Folgen seine öffentlichen Aussagen für sie hatten. «Ich kannte ihn nicht persönlich und trotzdem hat das, was er damals gesagt hat, einen Teil meines Lebens zerstört.» Die Geburtstagsfeier wollte sie sich davon trotzdem nicht verderben lassen: «Von solchen Leuten lasse ich mir doch nicht den Abend kaputtmachen.»

Pocher stürmt aus dem Saal

«Bild» war bei der Party vor Ort. Dem Bericht zufolge ging Pocher gemeinsam mit einem Kamerateam auf Wünsche zu, mit der Absicht, ihr das Handy abzunehmen. Die Diskussion wurde dann zunehmend hitziger. Nach dem Wortgefecht habe Pocher den Saal verlassen, Wünsche sei geblieben. Der Comedian sieht sich in der Rolle des Provozierten. «Es wäre einfach gewesen, sich auch ohne Kamera mal auszusprechen», sagte er laut «Bild». Mit einem Mittelfinger gefilmt und beschimpft zu werden, sei «keine Art».

Der Konflikt begann 2020

Ausgangspunkt war Pochers Instagram-Format «Bildschirmkontrolle». Dort hatte der Komiker 2020 behauptet, Wünsche habe Follower, Likes und Kommentare gekauft. Die Influencerin ging juristisch dagegen vor.

Im Zivilverfahren entschied das Landgericht Hamburg Ende November 2025, dass Pocher die strittigen Behauptungen zu unterlassen habe. Bei einem Verstoss drohen ihm bis zu 250'000 Euro Ordnungsgeld oder Ordnungshaft. Schadenersatz sprach das Gericht Wünsche nicht zu. Ein Strafverfahren wegen übler Nachrede wurde gegen eine Geldauflage von 15'000 Euro eingestellt.