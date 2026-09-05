Oliver Pocher und Ex-Frau Amira Aly streiten öffentlich über ihren Ehevertrag. Während Aly sich als jung und unwissend beschreibt, kontert Pocher mit Details zu den vereinbarten Zahlungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly und Oliver Pocher streiten öffentlich über Ehevertrag

Pocher: Aly erhielt 50'000 Euro für Unternehmensgründung und Wohnung

Aly gewann nach TV-Auftritt 200'000 Instagram-Follower und Moderatorenjob

Saskia Schär Redaktorin People

Zwischen dem einstigen Liebespaar Amira Aly (33) und Oliver Pocher (48) steht offenbar so einiges noch Ungesagtes. Und das trotz der Tatsache, dass sie zwei gemeinsame Kinder haben, deren Sorgerecht sie sich teilen und sich daher regelmässig sehen. Die Themen werden aber nicht gemeinsam besprochen, sondern in den jeweiligen Podcasts: Aly erinnert sich in «Amira + 1» an den Moment der Ehevertragsunterzeichnung zurück und wie unbedarft sie damals war. Pocher reagiert in seinem Format «Patchwork Boys», das er gemeinsam mit Sänger Pietro Lombardi (34) führt, und zeigt sich alles andere als begeistert von Alys Aussagen.

Zum einen sei das nun bereits sieben Jahre her, zum anderen habe sie «einen Ehevertrag bekommen, der so was von fair gewesen ist». Dass sie es nun so darstelle, als wäre sie «fast schon unter Druck gesetzt oder genötigt worden», ihn zu unterzeichnen, kann er nicht nachvollziehen. Zudem habe eine Anwältin Aly damals «auf die ganzen Sachen hingewiesen, die sie nicht wusste».

Pocher betont zudem, dass seine Ex-Frau vor der Hochzeit kaum eigene Einnahmen gehabt habe. Er wird im Gespräch mit Lombardi bezüglich des Ehevertrages noch konkreter und erklärt gar, was genau drin gestanden sei: Im Falle von Kindern solle sie demnach bis zu deren Schulpflicht mindestens so viel Geld erhalten wie vor ihrer Ehe. Das seien gemäss Pocher um die 2500 Euro (rund 2350 Franken) gewesen. Zudem hätte sie eine Wohnung erhalten und für die Gründung eines eigenen Unternehmens einen «Anschub von 50'000 Euro bekommen». Er selbst habe nach dem Ehe-Aus «gar nichts bekommen», wohingegen seine Ex-Frau «als Millionärin – sowohl bei Social Media als auch monetär – rausgegangen» sei.

0:17 Mit älterem Video: Oliver Pocher gratuliert Amira Aly zum Geburtstag

«Glückwunsch Amira, du bist Millionärin»

Das Thema Millionärin hat Pocher bereits mehrfach angesprochen, erstmals im damals noch gemeinsamen Podcast «Die Pochers!» im Jahr 2023. Da kam er auf Alys ersten TV-Auftritt – das Duell gegen Michael Wendler (54) und dessen Ehefrau Laura Müller (26) – zu sprechen und erklärte, was er ihr nach der Show gesagt hätte: «Glückwunsch Amira, du bist Millionärin. […] Die Leute lieben dich, das ganze Netz feiert dich ab, das wird auf jeden Fall funktionieren.»

Damit sollte Pocher recht behalten: Aly hat alleine dank dieser Sendung 200'000 Follower auf Instagram dazubekommen, sich einen Job als Moderatorin beim Vox-Promimagazin «Prominent!» ergattert und sich in der Folge eine erfolgreiche Karriere als Werbegesicht und Moderatorin aufbauen können. Mit ihrem neuen Partner, dem «Taff»-Moderator Christian Düren (36), erwartet sie derzeit ein Baby. Für ihn ist es das erste, für sie das dritte Kind. Das Paar freut sich auf ein Mädchen

1:30 Er kann es nicht lassen: Pocher teilt gegen seine Ex Amira Aly aus

.