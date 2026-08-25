Amira Aly verrät Baby-Geschlecht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly erwartet mit Partner Christian Düren ein Baby

Ihre Söhne freuen sich und machen bereits Namensvorschläge für das Baby

Aly startet am 25. August auf Podimo neuen Podcast «Amira + 1»

Saskia Schär Redaktorin People

Amira Aly (33) hat in ihrem neuen Podcast «Amira + 1», der ab dem 25. August jeden Dienstag exklusiv auf Podimo erscheint, eine grosse Überraschung verraten: das Geschlecht ihres dritten Kindes. «Es wird ein Mädchen. Wahnsinn, oder?», sagte sie in der ersten Folge im Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen (55).

Für Aly, die aus ihrer Ehe mit Komiker Oliver Pocher (48) bereits zwei Söhne hat, war die Nachricht zunächst ungewohnt. «Meine erste Reaktion war: Was mache ich mit einem Mädchen? Ich habe gar keine Ahnung von Mädchen», erzählt sie. Ihre beiden Jungs seien «Bilderbuch-Jungs», die Dinos und Raufen lieben. Eine Tochter bedeute eine neue Herausforderung. Auch ihr Partner Christian Düren (36), mit dem sie ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, war überrascht: «Was mache ich denn jetzt?» Lufen, selbst Mutter eines Sohnes und einer Tochter, beruhigte die beiden und erklärte, man wachse in die neue Rolle hinein.

Die Vorfreude ist gross – vor allem bei den beiden grossen Brüdern. Sie werden bei der Geburt fünf und sechs Jahre alt sein. Schon jetzt sprechen sie abends mit dem Baby und machen Namensvorschläge. Aly sieht den Altersunterschied von mehreren Jahren mittlerweile als Vorteil. Vorbereitet ist zu Hause noch nicht alles, für sie fühle es sich derzeit «noch surreal an».

«Ich mache es richtig, alles ist gut»

Aly sprach im Podcast auch offen über die Trennung von Pocher im Jahr 2023. Ihre Söhne, die sie gemeinsam grossziehen, hätten kaum Erinnerungen an die Zeit, als ihre Eltern noch ein Paar waren. «Wenn sie sagen: ‹Mein Zimmer im Papa-Haus›, sage ich: ‹Schatz, das habe ich dir aufgebaut. Ich habe ja auch dort gelebt›», erzählt sie. Anfangs hatte Aly grosse Angst, bei den Kindern Traumata auszulösen. Doch ihr unbefangener Umgang mit der Situation gibt ihr heute Sicherheit. So würden die beiden Jungs ihr immer völlig unbefangen von schönen Situationen mit dem Papa erzählen. Als das das erste Mal geschah, war für Aly klar: «Okay, ich mache es richtig, alles ist gut.»

Mit «Amira + 1» kehrt die 33-Jährige nun wieder ins Podcast-Business zurück. Nach ihrer Premiere mit Marlene Lufen spricht sie in der nächsten Folge mit der Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer. Erfahrung am Mikrofon bringt Aly reichlich mit: Bereits in der Vergangenheit war sie in Formaten wie «Die Pochers!», «Liebes Leben» und «Iced Macho Latte» aktiv.