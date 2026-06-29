Moderatorin Amira Aly zeigt ihren Babybauch

Amira Aly erwartet ihr drittes Kind – und teilt auf Instagram einen Meilenstein: «Halbzeit». In einem Clip zeigt die Moderatorin ihren wachsenden Babybauch, in einer Story trainiert sie mit Gewichten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly (33) zeigt auf Instagram stolz ihren Babybauch

Erstes gemeinsames Kind mit Partner Christian Düren, drittes insgesamt

Instagram-Post erhielt über 11'000 Likes von ihren rund 1 Mio. Followern

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Bei Amira Aly (33) ist «Halbzeit»: Die Moderatorin erwartet ihr drittes Kind und hat ihre Community nun an einem besonderen Meilenstein teilhaben lassen. Auf Instagram zeigte sie ihren wachsenden Babybauch - und verriet, dass die Schwangerschaft bereits zur Hälfte geschafft ist.

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In einem kurzen Clip ist Aly zunächst mit flachem Bauch zu sehen, dann mit deutlich gerundeter Körpermitte. «Halbzeit», schrieb sie dazu und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: «Hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen.» Der Beitrag kam bei ihren rund eine Million Followerinnen und Followern gut an und sammelte mehr als 11'000 Likes (Stand: Sonntagabend). «Schöner denn je», machte ihr Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (37) in der Kommentarspalte ein Kompliment. Massimo Sinató und Marlene Lufen hinterliessen Herzchen-Emojis.

«Guten Morgen Sportsfreunde»

Die werdende Mutter verriet auch, dass sie weiterhin sportlich aktiv ist. In einer Instagram-Story zeigte sie sich beim Training mit Gewichten. «Guten Morgen Sportsfreunde», grüsste Aly ihre Fans aus dem Fitnessraum. Beim Training mit Gewichten wünschte sie allen «fröhliches Schwitzen».

Erstes gemeinsames Kind mit Christian Düren

Im Mai hatte Aly öffentlich gemacht, dass sie erneut schwanger ist. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem neuen Partner, dem ProSieben-Moderator Christian Düren (36). Seitdem rückt die 33-Jährige ihre Vorfreude auf Instagram immer wieder in den Mittelpunkt und lässt ihre Fans an den einzelnen Etappen teilhaben – vom ersten kleinen Bäuchlein bis zur jetzigen Halbzeit.

Für Amira Aly ist es bereits die dritte Schwangerschaft. Zwei Söhne hat sie aus ihrer früheren Beziehung mit dem Comedian Oliver Pocher (48). 2019 kam der erste gemeinsame Sohn zur Welt, 2020 der zweite. Im August 2023 machten Aly und Pocher ihre Trennung öffentlich, rund ein Jahr später wurde die Ehe geschieden.