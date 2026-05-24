Nach der öffentlichen Abrechnung von Ex-Mann Oliver Pocher meldet sich Amira Aly zu Wort. Sie teilt nicht nur neue Details zu ihrer Schwangerschaft, sondern sendet nach Pochers Beleidigungen auch eine klare Botschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly verkündet Schwangerschaft und ignoriert Kritik von Ex-Mann Oliver Pocher

Pocher fühlt sich respektlos behandelt, weil er es aus Medien erfuhr

Aly verrät Geschlecht des Babys nicht, zeigt aber stolz Familienfreude

Sophie Ofer Redaktorin People

Nachdem Amira Aly (33) vergangene Woche ihre Schwangerschaft verkündet hatte, reagierte ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) mit Vorwürfen statt Glückwünschen: In seinem Podcast «Patchwork Boys» mit Pietro Lombardi (33) liess er seinem Frust darüber freien Lauf, dass ihn die Mutter seiner zwei jüngsten Söhne nicht persönlich über ihre Schwangerschaft informiert hatte. Er habe es, wie alle anderen, durch die Medien erfahren müssen.

Es hat ein paar Tage gedauert, doch jetzt meldet sich Amira Aly in den sozialen Medien zu Wort. Statt sich jedoch von Pochers Wutrede aus der Fassung bringen zu lassen, teilt sie fröhlich neue Details zu ihrem Babyglück – und einen subtilen Seitenhieb gegen Pocher.

Aly demonstriert Babyglück

In seiner Podcast-Tirade wirft Pocher nicht nur mit Beleidigungen gegen seine Ex-Frau, sondern auch gegen ihren Partner Christian Düren (35) um sich: «Er bleibt ja ein Vollidiot, das ist so. Ich muss auch niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!» Insgesamt findet Pocher die Situation respektlos: «Und dann möchte ich nicht nur informiert werden, wenn ich den beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll», beschwert er sich. «Dann finde ich, gehört es einfach dazu, dass man sagt: ‹Übrigens, ich bin schwanger.›»

Aly befand sich zum Zeitpunkt von Pochers Podcast in Ägypten; aus beruflichen Gründen war die Influencerin nach Luxor gereist. Auf die Kritik ihres Verflossenen hat sie bislang nicht öffentlich reagiert – bis jetzt. Doch statt sich gegen Pochers Anschuldigungen zu wehren, präsentiert die 33-Jährige demonstrativ ihr Babyglück.

Geschlecht des Sprösslings schon bekannt

Aly reagiert auf die brennenden Fragen ihrer Follower zu ihrer Schwangerschaft. «Weisst du schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Du musst es uns ja nicht verraten», so die Frage eines Fans. Aly antwortet, dass sie es tatsächlich schon kenne, gibt das Geschlecht aber noch nicht preis.

Auch die Frage, ob ihre beiden Söhne schon wüssten, dass sie ein Geschwisterchen bekommen, bejaht sie stolz. «Selbstverständlich», antwortet Aly und veröffentlicht ein Schwarz-Weiss-Foto, dass die Hand eines ihrer Söhne auf ihrem Babybauch zeigt. «Sie können es kaum abwarten. Legen ihr Ohr auf meinen Bauch und fragen jeden Tag: ‹Ist es schon raus?›».

Seitenhieb gegen Oliver Pocher?

Dass sich Aly von der Wutrede ihres Ex-Manns überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt, macht sie in ihrer Instagram-Story deutlich. «Du strahlst immer von innen heraus. Was machst du für deine mental health (mentale Gesundheit, Anm. d. R.)?», so die nächste Frage eines Followers. Ihre deutliche Antwort: ein verliebtes Selfie mit Christian Düren, der ihr einen Kuss auf die Stirn drückt. Dazu die Aussage: «Mit wem du dich umgibst, dessen Energie übernimmst du.»

Ob sie mit dem Post bewusst ein Zeichen setzen wollte, dass sie auf Pochers Beleidigungen nichts gibt, ist unklar. Trotzdem macht Aly damit deutlich, dass ihr die Beziehung mit Düren guttut, und sie zeigt sich und ihren Partner geeint – auch wenn Pocher ihr dieses Glück scheinbar nicht gönnen will. Statt sich also auf einen öffentlichen Streit mit ihrem Ex einzulassen, gibt sie sich von dessen Provokation unbeeindruckt.