Seit gut eineinhalb Jahren sind Amira Aly und Christian Düren ein Paar. Am Montagabend stehen sie als Moderationsduo auch erstmals gemeinsam vor der Kamera. Im ersten Liebesinterview verraten sie nun, wie die Liebe zwischen ihnen begann.

Amira Aly und Christian Düren geben ihr erstes Liebesinterview und moderieren gemeinsam

Ihre Beziehung begann während der Arbeit bei Prosieben – ihre Familien reagieren positiv

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) schweben nach wie vor auf Wolke sieben. Im Januar 2024 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, zogen schnell zusammen – gaben aber erst jetzt ihr erstes grosses Liebesinterview. Am Montagabend, 1. September, stehen sie dann sogar gemeinsam vor der Kamera, um die Prosieben-Show «Deutschlands dümmster Promi» zu moderieren.

Sehr viel ist bisher noch nicht über die Beziehung von Aly und Düren bekannt gewesen. Jetzt gaben sie der «Bild» Einblick in ihre Anfänge, was sie am anderen so lieben und wie ihre Familien auf die neue Liebe reagiert haben. Blick fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.

Das Kennenlernen

«Es gibt kein richtiges Kennenlernen», stellt Amira Aly im Interview mit der «Bild» klar. Da beide zum Zeitpunkt des Kennenlernens bei Prosieben arbeiteten, liefen sie sich öfter mal über den Weg. «Aber ich habe mir nie etwas dabei gedacht. Ich hatte meine Familie, Christian sein privates Umfeld», so Aly weiter. Dann kam die Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (47), es folgten erste längere Gespräche. «Sie ist eine spannende Frau», schwärmt Christian Düren. Auch einen «klassischen Jahrestag» hätten die beiden nicht, erklärt Aly. «Wir sind seit grob anderthalb Jahren zusammen.»

Die Reaktion der Familien

Nach dem Verlieben ging es schnell in die ersten gemeinsamen Ferien nach Südafrika. Bis dahin hätten weder Christian Düren noch Amira Aly bisher die Familien des jeweils anderen kennengelernt gehabt. «Meine Mutter hat tatsächlich die Fotos aus Kapstadt in der ‹Bild› gesehen», verrät Düren. Aber er hängt an: «Meine ganze Familie liebt Amira. Der grösste Fan ist meine Oma.» Und auch Amira Alys Familie scheint mit dem neuen Partner glücklich zu sein. «Meine Mutter sagte sofort, Christian sei der Richtige für mich. Anständig, empathisch, höflich.» Nur Alys Bruder Hima (34) sei am Anfang nicht so ganz überzeugt gewesen, wie er seiner Schwester einmal in deren ehemaligen gemeinsamen Podcast «Liebes Leben» verriet. Für ihn sei Düren «zu nett und zu gut» gewesen, was ihn skeptisch gemacht habe. «Ich dachte mir immer, es muss einen Ausgleich geben, es kann nicht sein, dass jemand nur gut ist», so Hima Aly. Inzwischen wünscht Hima Aly seiner jüngeren Schwester nur das Beste und wartet «einfach mal wie bei den anderen 100 Ex-Freunden ab und schaue, was draus wird».

Das lieben sie aneinander

Amira Aly liebt an ihrem Christian, dass sie sich immer auf ihn verlassen könne. «Er achtet darauf, dass wir regelmässig telefonieren, wenn wir beruflich getrennt sind», sagt sie. Düren wiederum ist begeistert von Amiras Spontanität und ihrem Optimismus. «Sie sieht erst einmal nichts Negatives in anderen Menschen.»

Während die Moderatorin ihrem Partner häufiger sagt, dass sie ihn liebe, setzt Düren hauptsächlich auf liebevolle Gesten. «Seit Tag eins bringt mir Christian jeden Morgen meinen Kaffee ans Bett. Ich dachte, das würde irgendwann mal aufhören. Aber er zieht es durch», erzählt Amira Aly begeistert. Als Nächstes steht nun die Premiere als Moderationsduo an, dann heisst es Kisten im neuen Haus auspacken, welches Aly nach ihren Wünschen bauen liess – und danach erst mal: Ferien!