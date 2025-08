1/5 Amira Aly ist ihren Führerschein los. Foto: Getty Images

Amira Aly (32) muss derzeit eine unerwartete Pause vom Autofahren einlegen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, wurde Aly auf der deutschen A3 bei Mettmann in Nordrhein-Westfahlen wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.

In ihrem Mercedes-SUV hatte die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) die zulässige Geschwindigkeit um mehr als 41 km/h überschritten. Die Konsequenz: ein Monat Führerscheinentzug, 320 Euro (300 Franken) Busse und zwei Punkte Abzug im Fahreignungsregister.

Führerausweisentzug während Umzug in neues Daheim

Seit zwei Wochen sei Aly nun schon ohne Auto unterwegs. Halbzeit. Sie nimmt die Situation gelassen: «Ich mache jetzt eben ein paar Schritte mehr», sagt sie zur «Bild»-Zeitung.

Der Verlust vom Führerschein kommt für die Moderatorin zu einem ungünstigen Zeitpunkt: In wenigen Tagen steht der Umzug in ihr neues, ökologisches Fertighaus in Köln bevor.

Viele Follower verloren

Auch beruflich musste Aly kürzlich einen Dämpfer einstecken: Wegen einem Werbespot für ein Nahrungsergänzungsmittel verlor Aly deutlich an Followern. Die Kollaboration mit Fitness-Influencer Christian Wolf (30) kam bei vielen Fans nicht gut an. Denn Christian Wolf wurde von Alys Ex Oliver Pocher wochenlang aufs Schärfste kritisiert. Der Entertainer und der Unternehmer lieferten sich einen wochenlangen Schlagabtausch auf Instagram. Dass Aly nun ausgerechnet für ihn Werbung macht, kritisierten viele.