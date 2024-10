Amira Alys Bruder war skeptisch gegenüber ihrem neuen Freund

Kurz zusammengefasst Amira Aly spricht über ihren neuen Partner Christian Düren

Hima Aly war anfangs skeptisch gegenüber Düren, fand ihn zu gut

Düren baute zunächst eine gewisse Distanz zu Hima auf

Amira Alys Söhne, aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher, haben auch schon Zeit alleine mit Düren verbracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Amira Aly und Christian Düren hatten im Juli ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar. Foto: imago images/Future Image 1/6

SpotOn Die People-Agentur

In der neuen Folge ihres Podimo-Podcasts «Liebes Leben» beantworten Amira Aly (32) und ihr Bruder Hima (33) Fragen ihrer Follower. Die meisten betrafen natürlich ihren Ex-Mann Oliver Pocher (46). Doch über «ihr wisst schon wen», wie sie Pocher nur nannte, wollte Amira nicht sprechen. «Da habe ich wirklich gar keine Lust mehr drauf», sagte sie.

Ausführlicher ging es aber um ihren neuen Partner Christian Düren (34). Ein Fan wollte wissen, wie sich ihr Bruder mit dem ProSieben-Moderator versteht. Und Hima hält nicht damit hinterm Berg, dass ihr Verhältnis zumindest zu Beginn nicht besonders gut war.

Christian Düren habe eine «gewisse Distanz aufgebaut»

Christian Düren habe zunächst eine «gewisse Distanz aufgebaut», erzählte Hima. Er hatte den Eindruck, dass der Neue seiner Schwester ihn nicht mochte. Schliesslich verbringe er weiter ab und zu Zeit mit seinem Ex-Schwager Oliver Pocher.

Hima wiederum war anfangs gegenüber Düren «skeptisch oder vorsichtig» eingestellt. Der Grund: Düren hat auf ihn «zu nett und zu gut» gewirkt. Er verglich ihn im Podcast mit Barbies Plastik-Lover Ken. «Ich dachte mir immer, es muss einen Ausgleich geben, es kann nicht sein, dass jemand nur gut ist», so Hima.

Mittlerweile habe sich das Verhältnis aber verbessert, sie lernen sich immer besser kennen. «Ich wünsche dir nur das Beste, warte einfach mal wie bei den anderen 100 Ex-Freunden ab und schaue, was daraus wird», sagte Hima zu seiner Schwester.

Amira Aly lieferte im Podcast auch einen kleinen Einblick in das Leben mit Christian Düren. So verriet sie, dass der Moderator auch schon alleine mit den beiden Söhnen unterwegs war, die sie mit Oliver Pocher hat. Sie waren unter anderem im Zoo und beim Friseur. Dort bekamen die Jungs eine Frisur verpasst, die Hima an die Topfschnitte der Amish People erinnerte.