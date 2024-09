Kurz zusammengefasst Amira Aly treibt seit Jahren regelmässig Sport

«Stark und strahlend schön in herausfordernden Zeiten»: So heisst die neuste Podcast-Folge von «Bunte VIP Gloss – Der Beauty Podcast» mit Podcast-Host Jennifer Knäble (44), in der Gast Amira Aly (31) ihre Schönheitsgeheimnisse verrät.

Im letzten Jahr musste die österreichische Fernsehmoderatorin schwierige Zeiten durchmachen: Der steinige Weg bis zur Scheidung von ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (46), das neue Co-Parenting und die Reise, um im ganzen Trubel wieder zu sich selbst zu finden. Trotzdem hat Aly nie ihr Lachen und ihre Stärke verloren und ist – trotz der Sticheleien im Netz – sich selbst treu geblieben.

So hat Amira Aly zum regelmässigen Sport gefunden

Spätestens bei «Schlag den Star» gegen Vanessa Mai (32) hat sich gezeigt, dass Amira Aly richtig fit ist. Alles nur gute Gene? Nein! «Ich verzichte auf Zucker – also, ich ess nur einmal die Woche Zucker –, und ich gehe dreimal die Woche zum Sport», erklärt Aly. Schliesslich müsse man «ja etwas dafür leisten».

Mit dem Sport angefangen habe sie in der Schwangerschaft, inspiriert durch die österreichische Influencerin Ina Aogo (35): «Die hatte immer gepostet, dass sie mit einem Personal Trainer via Facetime von zu Hause aus trainiert hat.» Sodann habe Aly sie gefragt, ob sie den Trainer nicht auch einmal anschreiben dürfte. Weiter erzählt die zweifache Mutter: «Er hat mich richtig gepusht. Ich habe die Ergebnisse gesehen, und das Gefühl nach dem Sport ist einfach super – das habe ich beibehalten.»

Ihr Geheimnis für einen flachen Bauch

Bis vor einem halben Jahr habe sie sich mit dem Videocall-Training in Form gehalten. «Jetzt habe ich einen Personal Trainer im Fitnessstudio, mit dem ich live trainieren kann, und der mir mit den ganzen Geräten hilft.» Hinter ihrem flachen Bauch stecke allerdings ein anderes Geheimnis: «Bauch ist wirklich Ernährung», so Aly. «Ich habe grundsätzlich immer einen flachen Bauch gehabt, aber gerade nach den Kindern war an den Seiten des Bauches das Problem.»

Dafür habe sie gleich zwei Tipps: «Ich habe vor zwei Jahren eine natürliche Darmsanierung gemacht, einen Monat lang richtiger Detox, und seither habe ich nochmals einen krass flacheren Bauch.» Auch die Ernährung würde sie von Zeit zu Zeit umstellen. «Es gibt Phasen, da bin ich nicht so streng», gibt sie zu und lacht. «Weil ich jetzt ein bisschen definierter sein möchte, achte ich darauf, dass ich morgens fast nur Proteine zu mir nehme.» Trotzdem gebe es immer wieder Cheat-Days. «Ich liebe meine Schlemmer-Tage. Ich habe einen Tag die Woche, da haue ich aber richtig auf die Kacke. Da esse ich schon morgens ein Croissant mit Schinken und Käse überbacken. Das schmeckt pervers!»

Beauty-OPs sind nichts für Aly

Dass sie von Schönheitseingriffen nichts hält, stellt Amira Aly sofort klar: «Es ist einfach zu viel, was heutzutage angeboten wird, und ich finde es nicht gut, dass es so verherrlicht wird», sagt sie. Gerade was den Körper betrifft, seien viele nicht bereit dazu, etwas für eine gute Figur zu tun. «Es wird dann halt einfach gesagt: ‹Ok, ich lasse ein bisschen Fett absaugen›. Da denke ich mir: ‹Mädel, geh doch einfach ins Fitnessstudio, iss mal ein bisschen gesünder, dann musst du dich auch nicht unters Messer legen.›»

Der offene Umgang mit dem Thema in den sozialen Medien sei Aly ebenfalls ein Dorn im Auge: «Weil das gucken sich junge Frauen an, die gerade in der Pubertät sind und denken, dass man so aussehen muss. Das ist so gefährlich!» Im Trend sei, dass alles schnell gehe, «aber es wird nicht die Leistung gezeigt, die eigentlich erbracht werden müsste». Zum Schluss fügt sie an: «Letztendlich wirst du im Leben nie etwas geschenkt bekommen.»