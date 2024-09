1/5 «Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden!», schreibt Oliver Pocher unter dieses Hochzeitsfoto auf Instagram.

Jetzt ist es offiziell: Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) sind keine Eheleute mehr. Beim erbitterten Rosenkrieg, den sich das Paar seit dem Ehe-Aus im vergangenen August lieferte, dürfte man meinen, es handle sich hierbei um eine frohe Botschaft. Pocher verkündet die vollzogene Scheidung mit einem Instagram-Bild, das das Paar bei der Hochzeit vor fünf Jahren zeigt. Unter dem Foto legt der Komiker, der sonst immer einen frechen Spruch auf den Lippen hat, ein trauriges Geständnis ab. Wird Pocher jetzt etwa sentimental?

Pocher bedauert gescheiterte Ehe mit Amira

Beide strahlen auf dem Bild, als er ihr den Ring ansteckt. Das von Pocher gepostete Foto zeigt das ehemalige Paar bei der Hochzeit im Jahr 2019. Damals schworen sich der Komiker und die Fernsehmoderatorin die ewige Liebe. Doch es ist anders gekommen.

Oliver Pocher postet das Foto am 2. September, um zu verkünden, dass Amira Aly und er nun offiziell getrennte Wege gehen. «Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden!», heisst es in der Bildunterschrift. Dann beichtet der Komiker: «Schade. Ich dachte, es hält für immer (länger).» Scheint ganz so, als würde er seine gescheiterte Ehe bedauern.

In der Kommentarspalte drücken seine Follower ihr Mitgefühl aus: «Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, um endlich loszulassen, nach vorn zu schauen und nicht ständig über den anderen herzuziehen», rät ihm eine Userin. Und auch andere spenden dem Komiker Trost – allerdings auf Kosten seiner Ex Amira: «Kopf hoch, auch du wirst irgendwann die richtige Frau finden, die nicht nur auf deinen Nachnamen scharf ist, sondern dich so liebt und nimmt, wie du nun mal bist.»