Oliver Pocher macht sich über Amira Alys offene Hose lustig

Er kann – nein – er will es nicht sein lassen: Oliver Pocher stichelt auch ein Jahr nach der Trennung gegen seine Ex Amira Aly und macht sich über sie lustig. Er stellt ein von ihr gepostetes Video nach und versieht es mit einem Spruch, der unter die Gürtellinie geht.

1/6 Oliver Pocher stichelt auch ein Jahr nach der Trennung von Amira Aly noch gegen sie.

Saskia Schär Redaktorin People

Ein Jahr ist es nun schon her, seit sich Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) getrennt haben. Ein höchst turbulentes Jahr! Ursprünglich planten sie, in einem guten Verhältnis zu bleiben, dann folgten allerdings schon bald Fremdgeh-Gerüchte und eine Schlagzeile jagte die andere. Mittlerweile trägt Amira nicht nur wieder ihren Mädchennamen Aly, sondern ist mit «taff»-Moderator Christian Düren (34) auch in einer neuen Beziehung. Wirklich Ruhe will dennoch nicht einkehren, Pocher stichelt noch immer regelmässig gegen seine Ex.

In seiner neusten Instagram-Story macht er sich über ein von ihr veröffentlichtes Video lustig. Darin ist zu sehen, wie sie in ihrem Auto sitzt, zu ihren Fans spricht – und das alles mit geöffnetem Hosenknopf. Ihre Begründung? «Die ist neu und die muss erst mal eingetragen werden. Ist auf jeden Fall keine Sitzhose», so Aly, bevor sie fortfährt und sich bei ihrer Million Followern für die vielen lieben Nachrichten zu ihrer Teilnahme bei «Schlag den Star» bedankt. Mehr Infos zu dem TV-Format gäbe es in ihrem Podcast, in dem sie so viel zu erzählen habe, so Aly. Die Show und somit die 100'000 Euro konnte sie für sich gewinnen – nicht aber die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen, von ihnen gab es grosse Kritik für ihre Art.

«Wie findet ihr mich eigentlich?»

Das Video mit dem geöffneten Hosenknopf ist für Oliver Pocher natürlich eine Steilvorlage und er lässt es sich nicht nehmen, den kurzen Clip nachzustellen. So lädt auch er ein Video hoch, welches ihm im Auto zeigt, und auch seines ist mit den Worten «Hello und Danke», sowie drei Herzaugen-Smileys, versehen.

«Ihr seht, ich bin angeschnallt und sitze im Auto. Ich wollte noch mal kurz Hallo sagen und mich bedanken für die tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin», ist der Komiker im Video zu hören. Ein klarer Affront gegen seine Ex, die sich in den letzten Monaten eine beachtliche Instagram-Followerschaft aufbauen konnte und mittlerweile die Millionenmarke geknackt hat. Auch der geöffnete Hosenknopf findet in Pochers Video mittels eines Spruches, der unter die Gürtellinie geht, Erwähnung.

Und weil aller guten Dinge drei sind, lässt auch der letzte Affront nicht lange auf sich warten. «Und ich hole jetzt die Kinder ab. Weil, ich habe immer die Kinder. Und nachts fahre ich dann auch immer nach Hause. Ach, ich habe immer so viel zu erzählen» meint Pocher theatralisch, bevor er mit dem typischen Influencer Floskeln «Aber genug von mir. Zurück zu euch. Wie findet ihr mich eigentlich? Schreibt es doch mal in die Kommis» endet.





Werbung