Oliver Pocher packt über Scheidung von Amira aus

Seine Fans wunderten sich schon – nachdem sich Amira Pocher nun offiziell mit ihrem neuen Freund gezeigt hat, war vom Comedian nichts zu hören. In seiner neusten Podcastfolge zieht der Deutsche über seine Ex her.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 In der neuesten Folge des Podcasts, den Comedian Oliver Pocher mit seiner Exfrau Sandy Meyer-Wölden führt, schiesst der Deutsche gegen seine Ex Amira.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Oliver Pocher (46), der sich aktuell inmitten des Scheidungsprozesses mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) befindet, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um das bevorstehende Ende seiner Ehe geht. In der neuesten Episode seines Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt», den er mit seiner Exfrau Sandy Meyer-Wölden (41) führt, plaudert der Comedian aus dem Nähkästchen: «Sie ist eingereicht. Es gibt auch schon einen Termin. Schauen wir mal, ob man sich einig ist» – und fügt lachend hinzu, «Die Amira will ja gar nichts haben. Das hat sie damals, als sie den Ehevertrag unterschrieben hat, so gesagt. Und jetzt ist ihr eingefallen, dass sie dann doch noch ein paar Sachen haben will».

Pocher hat in dieser Episode allerdings mehr als nur Scheidungsthemen auf Lager. Die jüngste Episode des Podcasts, die vor einem Publikum in Berlin aufgezeichnet wurde, offenbart auch die familiären Eskapaden des Komikers. Seine Zwillinge, die er mit Meyer-Wölden hat, haben Kreditkarten-Schulden: Sie haben rund 1000 Franken für Handyspiele ausgegeben: «Mein erster Impuls war: Die iPads werden verkauft, um das Geld wieder zurückzukriegen», so sich Meyer-Wölden. Pocher habe allerdings eine bessere Idee gehabt. Die Kinder mussten beim EM-Spiel Deutschland gegen die Schweiz Becher sammeln, um wenigstens einen Teil des Geldes wieder einzuspielen.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr

«Mit der hält das für immer»

Am liebsten sprechen Pocher und Meyer-Wölden allerdings über verflossene Liebschaften. Das Model, die einst mit Boris Becker (56) liiert war, nimmt die Nachricht von dessen Verlobung mit Humor: «Gott sei Dank hab ich dem [Boris Becker] keinen Zugriff auf meine Kreditkarte gegeben», lacht sie – und schiebt ein spöttisches «Endlich die Richtige» hinterher. Pocher springt auf den Zug auf und witzelt: «Mit der hält das für immer», worauf Sandy mit einem trockenen «bestimmt» kontert.